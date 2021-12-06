車上超晃怎吃麥當勞？內行曝「1物」副駕必備：醬料爽沾
連鎖速食店「麥當勞」餐點多樣、出餐速度快，是外食族常光顧的店家，其中便利的「得來速」更是不少人的福音；不過，有時就想在車上來根薯條、雞塊，但卻因為沾醬無處可放，很不方便，對此，就有網友發現「1神物」，讓醬料再也不怕沒地方放。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 09:28:39
該名網友在社群平台《Dcard》上以「當開車時想吃麥當勞雞塊跟薯條」為題發文，表示他在國外網站上看到一個東西，叫「沾醬料支架」，可以把沾醬掛在冷氣出風口上，如此一來，就不用怕醬料打翻或是不便拿取了，「有了他再也不怕醬料沒地方放」。
貼文一出，掀起熱議，「什麼奇葩的發明」、「可是這樣會出現蕃茄味冷氣欸，但我喜歡」、「很美國」、「這送出來的味道都是醬味耶」、「我用好久了」、「抱歉了錢錢，但我真的我要這個酷東西」、「認真回，美國麥當勞有的離住宅區很遠，只能在車上吃不然會冷掉」。
不過，也有網友提醒「還是要以安全為主」，「真的爽到的只有副駕駛吧」、「看起來好讚，尤其對副駕駛來說很方便！ 不過感覺開車時還是盡量不要吃，不然就是要等停紅燈的時間，或是在路邊吃比較好？ 避免危險發生！！」、「不覺得方向盤會油油的嗎」、「往上震一下就有趣了」。（編輯：郭佩蓉）