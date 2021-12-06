日本爸讓女兒嫁來台灣！原因超催淚 她來台見1幕嚇壞了
台灣是個多元尊重包容的國家，不只土生土長的台灣人生長在這片土地，不少外國人也會移居到此，習慣我們的文化，互相交流。近日，就有一名日本女生Azusa接受訪問，分享爸爸要他嫁來台灣的原因，更透露自己與爸爸來到台灣，看到寵物可進入超商時，表明「我們都嚇到了」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 09:07:19
Azusa近日接受《不要鬧工作室》訪問，她提到，他與爸爸來自長崎，爸爸因為非常喜歡歷史，因此從電視上得知了不少台灣的事情，包括美食、在地特色等等，但是爸爸因為不會講英文和中文，所以媽媽一直希望我帶爸爸到台灣走一走，而就在6年前！我們圓夢了。
「當時爸爸到台灣後，其實一直很感謝台灣對於日本311大地震的幫助，因他覺得日本政府謝的還不夠，所以他非常想要穿印有『謝謝台灣』的衣服，但後來來到台灣之後，爸爸發現自己有些許不好意思穿這件衣服在路上」。
Azusa說，在台灣的7天之旅，父女倆完全體驗到了那句台灣名言，「台灣最美的風景是人」；不論何時，台灣人都會隨時停下腳步協助我們，之前旅居的幾個歐洲國家「從未遇到這種事情」。
而後來，Azusa下定決心來到台灣，但礙於是家中唯一的子女，遲遲不敢開口。直到最後，爸爸也告訴Azusa「如果要去東京的話還比較危險，台灣比較安全，去吧！」於是她才嫁來台灣，而Azusa也大讚，台灣對於寵物非常友善，還記得第一次與爸爸來旅遊時，發現寵物可以進入超商時，讓他們都感到非常驚訝「我們真的嚇壞了！」（編緝：張嘉哲）