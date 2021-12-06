「12星座」一週運勢出爐！這位貴人多　感情、財運都旺翻

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白羊座（12/06~12/12 包含上升星座）。
你最近的慾望能量，像是一團火焰，這團火焰可以為你的感情關係帶來溫暖與幸福，如果你現在有交往的對象，恭喜你，你們的戀情可以在這個月迅速增溫，單身的白羊座，建議你拋開束縛，主動積極的認識身邊的朋友，這可以為你帶來戀愛機會，最近生活中要盡量節儉一點，因為物價上漲，你感覺連買一杯咖啡、買一個麵包，所花出去的金錢都比以前貴了不少。
金牛座（12/06~12/12 包含上升星座）。
你最近的守護星和冥王星合相，這是一個很重要的相位，特別是受到冥王星的驅動，可以在最近為你的生活和生命，做一次很重要的清除、清掃的動作，把生活中、記憶中、情緒裡的垃圾，做一個整理。特別是針對那些捨不得丟掉的東西，做一次完美的斷捨離，你會發現割捨掉一些東西之後，自然可以迎接新的事物和能量的到來。最近的感情故事有一些精彩，你在戀愛的情感和慾望上，將出現一個讓你記憶深刻的人。
雙子座（12/06~12/12 包含上升星座）。
你最近的工作運非常忙碌，可能是到了年底的關係，很多重要的會議、會展和年度盛事，都安排在這個時候，你成為大家競相邀約、邀請的對象。這種忙碌的生活，其實還算是豐富精采的。最近的戀愛運勢可以期待，單身的朋友，將迎來久違的戀愛機會，你和身邊獅子座、處女座、雙子座特別有緣分，彼此會因為有共同興趣而成為無話不談的紅粉知己。
巨蟹座（12/06~12/12 包含上升星座）。
你最近如果有想要換工作的念頭，或是想要開始投遞履歷表，試試看會不會找到新的工作機會，如果你有這種想法，建議你現在就是你準備換工作，謀新職的重要時刻。你是一個對工作環境非常敏感的人。如果覺得當前的工作環境無法讓你實現夢想，沒有給你可以發揮創意的機會，你是會選擇離開的。但不管你怎麼換工作，最適合你的工作環境還是跟互聯網、網路購物、創意行銷、媒體廣告有關。
獅子座（12/06~12/12 包含上升星座）。
你最近的娛樂運、玩樂運、休閒機會是一年當中最豐富的時刻。冬天到了，最適合跟朋友一起吃火鍋、吃燒烤、吃美食或是去泡溫泉喝啤酒。在冬天快樂的氣氛中，你的好運才會降臨。對於想要求孕的獅子座，這個冬天你的子嗣運勢非常好。可以積極備孕，在2022年可以獲得生小老虎的機會。如果你是不容易懷孕的體質，建議你，可以在這個月去看中醫調理一下身體，對於懷孕是有幫助的。
處女座（12/06~12/12 包含上升星座）。
歲末年終的時候，對你來說最轉運的方法，就是把你家中好好打掃整理一遍，提早除舊佈新，可以幫你迎來全新能量。最近你的工作非常忙碌，但其實你要平衡工作和家庭的時間，你是一個對於照顧家人非常有責任感的人，如果家人對你有生活上或是情感上的需要時，你一定會義不容辭地放下手邊的工作，全心全意地照顧家人。最近的感情運，糾纏在新歡與舊愛之間，這種糾葛不安的感覺，讓你覺得談戀愛真是一件非常傷心、傷神的事情。
天秤座（12/06~12/12 包含上升星座）。
你最近的壓力是很大的，主要的原因跟守護星金星被冥王星所剋是有絕對關係。最近如果你面臨到缺錢、欠錢、欠債的問題，小心這個問題會越演越烈，短時間內無法解決，甚至還要擴大你的債務狀況。如果你是家中的主要經濟來源，希望你可以堅持著自己良善的信念，期待可以遇到峰迴路轉的時運變化，或許那個時候就會有貴人出現，幫助你解決當前的危機。
天蠍座（12/06~12/12 包含上升星座）。
你最近有非常好的貴人運，這個貴人運可以幫你帶來戀愛機會、也可以幫你推薦發財的門道。在走好運的時候，你一定不要整天待在家裡當個宅男、宅女，你應該走出家門多去結交益友。你最近跟身邊的金牛座、天秤座特別有緣份，如果剛好有這樣的同事和朋友，適合安排跟他們一起喝下午茶，或許可以從對方的口中得知最新的發財機會和求財消息。你最近也適合規劃一項運動習慣，在冬天持續運動，讓你身材保持苗條。
射手座（12/06~12/12 包含上升星座）。
在過生日的時候，你的運勢真的非常好，請把握這一波好運氣，你應該多花一點時間跟你的家人相處，因為你發現沒有什麼可以比得上家人在你心目中的地位，為家人付出時間和精神，都是你心甘情願的甜蜜負擔。如果這一周的天氣好，也很適合邀請家人一起到餐廳聚餐，一家人團聚在一起，是你感覺到快樂開心的時刻。
魔羯座（12/06~12/12 包含上升星座）。
你最近的運氣還是有一點無法提振精神，雖然生活、工作還是一如往常的忙碌，可是你就是無法全心全意的面對生活當前的各種大小事情。很多時候，你選擇推、脫、拉的方式，用得過且過的消極態度來面對工作、生活的各種事情。你最近習慣用鴕鳥心態去面對生活中無法立刻解決的事情，或許有一些事情，緩一緩，等到因緣俱足之後，自然就會出現解決的時間。
水瓶座（12/06~12/12 包含上升星座）。
你最近要小心自己的感情發展，可能會出現一個讓你覺得晴天霹靂的戀愛麻煩事情。關於感情中的秘密，或是關於情人是否還有藕斷絲連的曖昧，這都是讓你覺得感情就是一個非常沒有安全感的事情。經歷這些愛情的紛擾之後，並沒有辦法讓你釋懷原諒，相反的，反而讓你產生懷恨於心，或是想要報復對方的負面能量，你覺得如果情人對你不專情，那麼你也可以腳踏兩條船報復對方。
雙魚座（12/06~12/12 包含上升星座）。
你最近的心情能量是最豐富、能量最好的，如果從事創作、藝術和靈感創造的朋友，你會有很好的作品出現。最近如果想要參加求職、面試和徵選的朋友，你上榜的機會是最高的，因此關於自己的夢想，你一定要堅持到最後，這樣人生才可以凱旋而歸。最近的人際關係運勢，你要注意有人利用跟你的私交，大搞曖昧互動的障眼法，你們的關係好像是情人，但對方卻又說得不清不楚的，讓你成為這種霧裡看花感情事件的受害者。（編輯：郭佩蓉）
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