韓式炸雞難封神？內行抖2關鍵搖頭：做到就能稱霸速食界
看韓劇時，時常能看見韓式炸雞以及啤酒的搭配，而這個文化也流行到台灣，設立了不少韓式炸雞店，對此就有一名網友好奇問「韓式炸雞距離稱霸速食是不是剩價錢問題？」貼文曝光後，許多網友點頭認同，直言「就是價錢問題，比普通炸雞貴不少」、「貴炸、加了醬料肥上加肥」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 10:12:21
該名網友昨（5）日在PTT貼文，他以「韓式炸雞距離稱霸速食是不是剩價錢問題？」為題，表示他一直以來都喜歡吃美式的炸雞，不過日前陰錯陽差下去吃了韓式炸雞，「吃完之後我覺得我的世界正在崩潰，同時也正在建立一個新的秩序， 叫做韓式炸雞超級好吃」，不過因為價錢關係，如今還是較難展店，因此好奇問：「如果哪一天韓式炸雞能夠做到像一般速食那樣的價錢， 是不是韓式炸雞就可以稱霸炸雞料理？」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「不好的話分店不會一直開啊」、「真的好吃，但都比較貴」、「等普遍平價好吃的店起來就穩了」、「是真的好吃，酥脆好吃的話台式薄皮炸雞早就倒光了」、「最近吃蒜味的真的是超好吃」、「吃過也覺得調味過的外皮＋鬆軟的肉，搭配起來還不錯，有超出原先的預期」、「我也覺得超好吃」、「好吃，跟美式炸雞各有優點」、「韓式炸雞真滴讚」、「韓式炸雞其實原味的蠻強的」、「有的韓式炸雞真的好吃」、「偷偷告訴你韓式蒜味的才是最神的」。
不過，也有網友點出關鍵，「是蠻好吃，但台式也還是很好吃啊」、「不喜歡炸雞上抹一堆醬」、「皮就是要酥脆啊，加醬不行」、「脆皮才是王道，濕炸雞根本邪門歪道」、「貴炸、加了醬料肥上加肥」、「太貴，我還是吃路邊攤或市場炸雞就好」、「我不能接受，我就是要吃脆脆的皮啊」、「好吃但是真的太爆貴，熱量也過高」、「就是價錢問題，比普通炸雞貴不少」。（編輯：賴禹妡）