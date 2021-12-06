花30元運費買「路易莎塑膠袋」！外送員秒愣 尷尬原因曝
外送平台近年來相當盛行，也因其合作商家多元，使不少人廣為使用；不過，就有外送員日前接到一筆「奇葩訂單」，有妹子竟花30元運費，買連鎖咖啡店路易莎的塑膠袋，而尷尬原因曝光後，也掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 13:30:24
該名外送員在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示跑外送這麼久了，這一次是他接到最奇葩的訂單，「花了30塊，去訂兩公里外路易莎的一元塑膠袋」，讓他困惑地說，到底是這家路易莎的袋子比較香，還是質感比較好呢，「訂餐的妹子看到只有袋子，也是一臉囧」。
貼文一出，網友全笑翻，「呃，什麼奇葩都有」、「購買不在場證明」、「我笑死」、「可能是個暗示，問問他是不是缺安全感」、「無奇不有」、「想看外送員而已（把帥哥 ）」。
不過，也有網友推測，應該是客人誤觸到點餐平台介面的「餐點」，使得數量變0，所以才剩下袋子而已，「我猜，應該誤觸到餐點然後數量變0」、「感覺按錯？」，對此，原PO也回應「正解，但是還是很奇葩，她拿餐的時候一臉囧，我跟管理員看著她的臉變成紅蛋，看著空袋子的時候，應該會想要擦掉這段回憶吧」。
還有網友好奇「店家不能拒單嗎」，原PO則表示「店家打了兩次電話，我也撥打一次，都沒接，所以我們決定讓這個美麗的誤會（笑話），繼續下去」。（編輯：郭佩蓉）