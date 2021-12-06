男友拿10萬買「猴子頭貼」她崩潰！釣出大咖：丟了1千萬
近期虛擬貨幣、區塊鏈、NFT（非同質化代幣）市場相當火熱，連知名藝人、運動員都相當感興趣。就有女網友發現男友花了10萬買了一張「猴子頭貼」相當崩潰，不過卻意外釣出藝人陳零九「神回應」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 15:00:47｜2021-12-06 15:05:26
原PO在論壇Dcard上發文提到「最近男友迷上玩一些遊戲，我只知道區塊鏈、虛擬貨幣、還是什麼NFT之類，曾經畫了10萬抽卡，後來又瘋一隻彩色猴子，就只是張大頭貼，說幾十萬幾百萬美元的都有，還買了下來」。
男友狂花錢投入NFT，也讓身為外行人原PO相當崩潰「我們一直有打算明年結婚他賺的比我多，但也沒有多到幾十萬買一隻猴子吧，我覺得很不理解，也有點傷心，因為我超級省吃儉用，只為了存未來生活的錢，然後你拿錢去買猴子」。
文章曝光後立刻有不少網友回應「資產，那是資產啊！就跟愛馬仕包包一樣」、「在虛擬世界它就是錢，就像鑽石黃金之於現實世界一樣，想像一下用低價買鑽石黃金你就覺得賺到了，只是現在還沒到虛擬世界無法理解而已」；另外藝人陳零九也在臉書貼文下方留言「抱歉⋯我丟了快一千萬」。
事實上這一系列的猴子頭貼，是來自無聊猿俱樂部 (Bored Ape Yacht Club，BAYC）所創作的 NFT 商品，在今年8月時，NBA球員柯瑞（Stephen Curry）更曾花費55個以太幣（現值約新台幣631萬）的高價買下其中一張猴子大頭貼。而台灣藝人柯震東、陳柏霖、麻吉大哥、林俊傑以及陳零九等人也都有購買此NFT商品。（編輯：潘毅）