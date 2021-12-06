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明日大雪到來！「6大禁忌」要注意　被子蓋頭小心衰整年

▲今年節氣大雪將於明（7）日到來，命理專家小孟老師提醒，在大雪節氣「6大禁忌」要多加注意，其中被子蓋頭的行為要小心恐衰整年。（示意圖／翻攝Pexels）
▲今年節氣大雪將於明（7）日到來，命理專家小孟老師提醒，在大雪節氣「6大禁忌」要多加注意，其中被子蓋頭的行為要小心恐衰整年。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-06 18:02:23｜2021-12-06 18:11:52

今年的大雪將於明（7）日到來，由於大雪節氣時太陽位於黃經255°，古人認為中國北方會出現較強的冷空氣，因此會有較大規模的降雪，台灣也容易出現較強的降雪。對此，命理專家小孟老師提醒，大雪時有「6大禁忌」必需多加注意，但也提醒民眾不宜過度迷信，此外也列出大雪時必吃的7大飲食，可幫助對抗寒冬。

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▲有網友就在PTT提問「寒流買羽絨被還是電毯好？」沒想到眾人一致秒選電毯，同時更釣出內行傳授私人「保暖神法」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲命理專家小孟老師提醒，大雪節氣時有「6大禁忌」必需多加注意。（示意圖／NOWnews資料照）
大雪6大禁忌：

一、不要過度運動：
大雪天氣寒冷過度運動容易讓身體能量減少，心血管收縮比較快，有心臟疾病的人容易在過度運動後吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。

二、不宜在室內開強烈暖氣：
大雪天許多民眾會取暖，但有些民眾會將暖氣開的特別強烈，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。

三、禁止棉被蓋頭：
許多民眾在大雪天喜歡將棉被蓋頭取暖，然而棉被蓋頭容易影響運勢惡夢較多，也容易空氣不流通呼吸不上來引發肺部疾病 。

四、老人不宜戶外吹風太久：
大雪天，天氣嚴寒尤其冷空氣強烈，一些老年人身體不好容易突發猝死意外，因此大雪天到冬至是老年人死亡率最高的時刻，因此家中有老年人一定要多加當心留意。

五、不宜到海邊與山上：
大雪天避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。

六、忌晚睡早起：
大雪嚴冬天氣寒冷，倘若晚睡者對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足，倘若你又早起睡眠不夠，外出容易手腳冰冷嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外事故發生。

▲原PO目睹小姑做出各種啃老的行徑，感到相當無奈。（圖／翻攝pexels）
▲小孟老師表示大雪時忌晚睡早起。（示意圖／翻攝pexels）
除此之外，小孟老師也分享7種大雪必吃的飲食：

一、吃洋蔥：大雪天適合吃洋蔥，因為冷冬吃洋蔥可以暖胃散寒，可以逼走寒氣。

二、吃醃肉：有句俗語，叫做「小雪醃菜，大雪醃肉」，因此大雪天適合吃醃肉，可以補充體力也能讓我們熱量增加，可以抵擋寒冷。

三、多吃溫熱性的根莖食物：大雪天多吃如：山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣等，可以保暖禦寒，還能去除多餘的膽固醇。

四、核桃仁：核桃仁可以補腎氣，因為裡面含有卵磷脂與維生素E能增生細胞活性，使我們能夠活化血液，冬天多食能增強抵抗力與活力，也能讓身體保暖。

五、韭菜：韭菜為熱性植物，多吃能在冬天暖胃與暖腎，容易手腳冰冷者建議可以常吃，能有效保暖讓身體溫暖。

六、紅薯：冬天吃紅薯，內含有豐富的鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可以預防中風。

七、熱薑茶：冬天喝薑茶能加快血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。（編輯：陳雅雲）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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