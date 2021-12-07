COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

房市／讓台灣不再有偏鄉！第一線地方創生投入者拋解方

▲今年「遠見高峰會」安排第一線推動地方創生者包括台灣地方創生基金會董事長陳美伶擔任主持人、信義企業集團創辦人周俊吉、京城銀行董事長戴誠志、馬祖小柒咖啡創辦人邱思奇(由右至左)，暢談地方創生之路的心得。（圖／NOWnews資料照片）
▲今年「遠見高峰會」安排第一線推動地方創生者包括台灣地方創生基金會董事長陳美伶擔任主持人、信義企業集團創辦人周俊吉、京城銀行董事長戴誠志、馬祖小柒咖啡創辦人邱思奇(由右至左)，暢談地方創生之路的心得。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-12-07 08:00:00

「有了與在地緊密連結的產業發展，才能留住人才、持續創新，讓地方真正的生生不息。」為解決台灣人口減少且過度集中在都市，造成城鄉發展失衡，國發會推動地方創生，將2019年定位為地方創生元年；與此同時，民間的腳步也不停歇，今年「遠見高峰會」其中一場專題論壇，特別安排第一線推動地方創生者，包括信義企業集團創辦人周俊吉、京城銀行董事長戴誠志、馬祖小柒咖啡創辦人邱思奇，暢談地方創生之路的心得，並提出面對疫後局勢的建議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「地方創生讓偏鄉永續發展」專題論壇，由前國發會主委、現任台灣地方創生基金會董事長陳美伶擔任主持人。周俊吉表示，信義房屋推動「社區一家」計畫17年，過程中發現許多由社區自發性推動且做得很好的社區營造，因缺乏在地產業的經濟支持，逐漸走向凋敝，相當可惜；透過今年成立的「台灣地方創生基金會」，希望更全方位協助推動社區營造的個人或團隊，串聯需要的資源，打造出讓社區能長久發展的商業模式。

結合社區營造的地方創生，不僅能讓經濟成長，也能讓在地物產物盡其用、在地人才人盡其才、在地商品貨暢其流，並拉近居民間的連結。當小微商家茁壯後，再透過「創業者共創平台基金會」發展成中小型企業，接著也有機會參與「產業創生平台」，接軌國際技術與資金。周俊吉認為，這樣一個「創生生態系」，有別於選擇投資成本最低的地方，且隨時可能遷往其他地點的外來投資，更能讓地方欣欣向榮，彼此之間也可以互相學習、提攜與共創。 

京城銀行定位為社區型的銀行，也與信義企業集團共同推動台灣地方創生基金會成立。戴誠志說，縣市合併後，原屬於台南縣的新營明顯可以看出凋零，由此可見產業對於地方的重要性，如何打造有尊嚴的工作機會，才能吸引年輕人返鄉，在地就業與就學。

邱思奇返回家鄉馬祖創業，將咖啡與馬祖在地知名的高粱酒相結合，開發具有地方特色的美食，且開在當地的菜市場，則是青年返鄉創業的代表。他坦言，一開始對於創業很沒有信心，甚至必須斜槓維持生計，但透過結合地方特色，例如以馬祖鄉音的諧音來為品項命名，又經常在店內和遊客分享關於馬祖的文化等特色，3年來終於讓品牌有了初步的成果。

面對人口減少、城鄉失衡等國安問題，三人指出，更應透過產業復興、地方創業、文史重建等作法帶動人口回流。周俊吉進一步說明，如果能系統性地透過地方創生，活絡在地經濟並增加就業機會，年輕人就能留在家鄉生活。

遠見高峰會每年邀請超過70位產官學界領袖人物與會，今年亦有來自企業、經濟、政治等領域的重量級人物雲集，包括副總統賴清德、六都市長、華碩董事長暨企業永續發展協會理事長施崇棠、信義企業集團創辦人周俊吉等，分別針對地緣政治、零碳經濟、地方創生、超高齡社會的醫療革新、教育創新、數位轉型等共10個議題進行專題演講及論壇。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
40.45%59.55%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀