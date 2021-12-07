房市／高雄前11月移轉棟數破4萬棟 單價1年漲1萬
高雄房市火燙，前11個月買賣移轉棟數破4萬棟，創縣市合併後新高，其中，三民、鳳山、楠梓三區居交易量前三名；價格部分，過去一年來，三區平均成交單價每坪至少1萬元漲幅，可謂價量齊揚。在地房仲分析，高雄公共建設多，加上台灣整體房市熱絡，價量本就持續往上攀升，唯台積電確定進駐高雄後，刺激屋主心態大幅跳升，買方也預估走跌可能性較小，交易價量更快速成長。
生活消費中心/綜合報導
2021-12-07 08:30:00
高雄市地政局公布買賣移轉棟數，前11個月全市40096棟，創縣市合併後新高且是首次破4萬棟；其中，交易量最高的前三個行政區，分別是三民、鳳山、楠梓。進一步查詢三區房價走勢，根據信義房屋統計，今年前10個月，不分屋齡與類型的住宅平均成交單價，三民區21.14萬、鳳山區20.04萬、楠梓區18.67萬，與去年同期相較，三區均有每坪1萬元、約6.8%至7%左右的漲幅。
信義房屋後驛店專案經理段展綦表示，高雄近期房市相當熱絡，自住客仍居多，「大家都期待房價跌，但目前看不出走跌跡象」，因而積極出手購屋，以2房含車位、3房平車的標準品，最受到買方歡迎，刺激交易量攀升。
之所以前11個月以三民、鳳山、楠梓移轉量最大，段展綦認為主因在於腹地大，供給量相對多，且價格相較於鼓山、左營區，仍是相對好負擔；再者，楠梓也有台積電設廠議題加持。在需求推升下，房價因而也有顯著漲幅。
但段展綦也指出，高雄市因有許多公共建設，加上台灣房市大環境熱絡，房價本就呈現上漲走勢，唯趨勢較為平緩，台積電確定設廠後，刺激屋主心態大幅跳高，買方也擔憂以後房價越來越貴，趕著進場購屋，才會快速推升房價。因此他提醒，現在進場的購屋族要特別留意自備款是否充足，過去中古屋一般也都能貸款8成，現在則需準備3成左右較為保險。