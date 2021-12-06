瓦城點啥才讚？內行嗑爆「這2道」品質超穩：絕對吃到飽
近年來台灣泰式餐廳變多，其中知名餐飲品牌「瓦城」主打泰式料理，總是吸引不少老饕前往享用。對此，就有網友好奇詢問「去瓦城要點什麼最內行？」而引起老饕們大推2道菜，直喊「品質超穩定！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 20:37:35
一名網友於PTT八卦板上發文，表示「明天中午要去吃瓦城不知道為什麼雖然瓦城的泰式偏台灣人口味，但每次跟朋友或家人約吃泰式的時候，都還是選瓦城」。但他透露，每次到瓦城點的料理都差不多，因而讓他好奇詢問「很久沒跨出舒適圈，想冒險又不知道要吃什麼，有沒有瓦城內行人要點什麼最內行的卦？」
問題曝光後，其中「綠咖哩椰汁雞」被許多人點名，「綠咖哩椰汁雞，上次特別問過店員，綠咖哩椰汁雞裡面加的是長豆，很特別，好吃」、「你點一道綠咖哩，白飯無限續，夠你吃」、「綠咖哩很讚」、「綠咖哩很讚」、「綠咖喱加泰國米，嗑爆」。
另外，「月亮蝦餅」也同樣擁有超高人氣，「月亮蝦餅，品質超穩定，不像有時候去吃路邊泰式料理，薄厚不一，有時候還會炸太乾」、「咖哩雞、月亮蝦餅、每次必點」、「月亮蝦餅又厚又好吃」、「蝦餅啊」。
除了上述美食，其他人亦推薦不同菜餚，直言「我也都點那幾樣，辣炒雞肉、空心菜、茄子之類」、「泰奶好喝，雖然又甜又貴」、「辣醬才是本體」、「蝦子冬粉那個，瓦城有10隻超多的捏，冬粉又超多，可以吃很飽，貪小便宜必點」、「瓦城體系的甜點都超好吃」。（編輯：陳雅雲）