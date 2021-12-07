在新娘背後偷牽正妹！疑新郎出軌照網瘋傳 釣出本尊氣炸
常常我們去參加婚宴時，準備離開會場時，新郎新娘都會到場外進行「送客」，與前來參加的賓客合照留影。不過，近日卻有一張照片在網路上瘋傳，一對新人正在送客，但新郎竟在新娘背後跟一名女賓客牽手，其照片讓人看傻眼，在網路上引發熱議，而真相曝光後，本人也被釣出回應。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 06:54:31｜2021-12-07 08:29:44
一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「上廁所出來之後看到這幕....好像看了什麼不該看的....我是不是要去把新娘牽走？」只見貼出的照片，新娘以及新郎正在與一位女賓客拍照，不過仔細端看，新郎的手與女賓客的手交纏在新娘背後，讓該張照片才剛發出沒多久，就有上千人朝聖按讚。
貼文一出，網友紛紛回應「如果是我，我會跟新娘說」、「直接把照片傳給新娘吧.....」、「真的夭壽欸，這種老公」；不過也有人認為「那女的是岳母吧？」、「新郎的媽媽而已，有什麼好大驚小怪」、「背影一看就是岳母啊＝＝很怪嗎？」、「背影就是岳母等級，不然就新郎媽媽，不要騙啦」。
結果，原PO事後也解釋「這張照片其實是新郎跟新娘討論刻意要拍的『惡搞照片』，並強調該名女賓客不是長輩等級，而是大正妹，單純博君一笑」；結果超爆笑的是，由於該女賓客被網友誤認是「親家母」、「新郎媽媽」等等，氣得開玩笑留言說「媽哩企系」，友人則玩笑回應「哈哈哈哈，你什麼時候變這麼老」，笑翻不少網友。（編輯：張嘉哲）