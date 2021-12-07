-196°C冷凍愛妻等復活！丈夫爆「早有新歡」：我也有慾望
中國49歲肺癌患者展文蓮2017年接受一連串降溫程序後，被放入零下196度的液氮罐，成為中國本土首例接受人體全身冷凍術的人，在當時引起不少話題，她的丈夫桂軍民表示「非常期待30年後再見到愛妻」，不過近日，桂軍民卻被爆出早有新戀情。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 07:19:48
綜合陸媒報導，2017年5月，49歲的愛妻展文蓮過世後，當時53歲丈夫桂軍民認為，冷凍就還有復活的希望，於是桂軍民便簽訂冷凍人的合約，為期長達30年，展文蓮被進行55小時的降溫程序，身體被冷凍後放入零下196度的液氮罐，但這並沒有保證展文蓮能夠甦醒。
隨後，該事件引起海內外熱議，桂軍民經常對外發聲，透露自己在妻子過世後，他整理妻子的相片檔案，以及將每年發生的大小事記錄下來，希望妻子醒來後能了解30年來發生的種種，但也坦言妻子如果真的復活，「自己也已經80歲，想想也是挺可怕的」！
而近日，桂軍民也被爆出，在學生的介紹下，發展出一段新戀情，他透露，未來可能會將再婚，不過對方必須能理解他，理解他對上一段感情的執著；對於外界不能接受他有新歡一事，桂軍民回應，現在得接受這個現實，妻子暫時是醒不過來，他強調「我能不能活30年還不好說，我是個人，我有我正常的慾望」，不能傻到看不到任何的結果還在那死守。（編輯：張嘉哲）