冬天不敢和女友洗澡？理由曝光 男生全認了：誰不害怕啊
近日一連好幾天受到鋒面及東北季風影響，早晨都相當低溫，除了喝進補的雞湯暖胃之外，也有不少人喜歡泡澡、沖熱水澡等等。不過，就有網友透露自己男友不喜歡在冬天跟她一起洗澡，其原因曝光後，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 08:22:24
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「話說，最近天氣真的很冷，男友就揪我洗澡，想說比較不會冷，結果男友一碰到我的洗澡水就狂尖叫......我的洗澡水也才45度啊？怎麼了嗎？有女生跟我一樣，男友也是不能一起洗澡的？我還覺得電熱水器顯示騙人，感覺沒那麼燙啊」。
貼文一出，不少女生出面同意原PO「我都洗60度超爽的！」、「我也都洗超熱，我老公都說我在燙肉」、「男生好像都無法接受太熱的水欸」、「一定要那種燙熱水！我家人都說我像在燙豬肉」、「我都開50度，45度好冷」、「真的洗超熱超舒服，我老公的水都好冷＝＝」、「我跟我老公洗澡也是水溫不合...他的對我來說真的太冷了」。
另外，也有不少男生出面苦笑「女生真的很可怕，我老婆洗澡的溫度可以把我燙死」、「何止一起洗會燙傷，洗後面的也要小心打開燙到」、「有洗過就能懂吧...碰到那水根本在煮火鍋燙肉，誰不害怕啊」、「女生怕冷...都洗很熱沒錯，但也要注意皮膚會老化較快喔」。（編輯：張嘉哲）