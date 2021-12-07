天冷就愛來碗燒仙草！營養師曝「配料熱量」：湯圓竟最低

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其中，配料熱量冠軍是「花生」、亞軍是「波霸珍珠」、季軍則是「蜜紅豆、蜜綠豆和蜜花豆」，接下來依序為薏仁、西米露、粉粿、蜜地瓜與芋頭、芋圓、QQ和湯圓。
高敏敏接著說，別忘記要加上「燒仙草」本人，而燒仙草一碗約350ml，無加料的燒仙草為150kcal，所以如果同時加入前三名熱量高的配料，一碗綜合燒仙草的熱量會將近800大卡 ，如果以一個60kg的正常成年人每日需要熱量約1800大卡來說，800多大卡的點心，就已經超過一個中餐或晚餐的額度，但在營養價值上就只有澱粉、糖、油等居多。
高敏敏分析，這些配料，只要是「澱粉料」，熱量都非常高，像是粉條、芋圓、紅豆、綠豆、花豆、地瓜、芋頭和薏仁，這些都是澱粉，若是當點心吃，晚餐飯就要少吃了（做代換）；而除了熱量之外，精製糖也必須特別注意，建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，最好降到5%，例如：假設每日攝取2000kcal為例，添加糖攝取應低於200kcal（最好更低至100kcal)，大約是25-50g糖量=控制在半糖的概念，建議可以以無糖燒仙草為優先選擇（配料中都已蜜糖）。
但是在這樣寒冷的天氣，真的少不了熱呼呼的燒仙草，因此，高敏敏也提出4建議，第一「偶爾享用就好」、第二「選仙草多一點的，也可以直接享用原味燒仙草」、第三「少加高糖配料跟奶精」和第四「跟家人共享一碗」，她表示，這些方法都是吃甜點、減熱量的好方法，「也提醒大家，冬天到了，除了暖胃，也不能少了洋蔥式穿搭」。（編輯：郭佩蓉）
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