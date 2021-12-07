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你是最棒的！黑貓如廁常被誇　長大竟養成「超奇葩習慣」

▲黑貓如廁常被誇「做得真棒」，長大竟養成超奇葩習慣。（圖／Twitter：bou128）
▲黑貓如廁常被誇「做得真棒」，長大竟養成超奇葩習慣。（圖／Twitter：bou128）

編輯中心/綜合報導

2021-12-07 10:34:24

自信感滿滿！貓咪一天正常會大便1-2次、小便3-4次，飲水量不足則可能導致如廁量減少，影響健康，所以奴才們制定各種策略鼓勵牠們喝水、排遺。像日本的這名推主，看到自家愛貓上廁所時，總是毫不吝嗇的大聲鼓勵，沒想到竟讓貓貓養成了個超奇葩習慣。

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▲今天的主角「羅恩（ろん）」。（圖／Twitter：bou128） 
▲今天的主角「羅恩（ろん）」。（圖／Twitter：bou128） 
▲黑貓配紅色披肩果然很搭。（圖／Twitter：bou128） 
▲黑貓配紅色披肩果然很搭。（圖／Twitter：bou128） 
這隻黑貓叫「羅恩（ろん）」，推主表示羅恩是典型會讓飼主哭泣的「廁所麻煩貓」，因為牠一天只上一次廁所，為了改善這情況，推主進行了「一如廁就稱讚」的作戰計畫，只要看到羅恩蹲在貓砂上，一連串的「哇！大了！」、「好厲害啊～」、「你好棒啊！」的吹捧聲連連發出。

沒想到這個作戰策略出奇有效，習慣這套模式後，羅恩只要和推主一起進入有貓砂盆的房間，牠就會邊看著主人邊走進盆中，排遺同時積極地與鏟屎官進行眼神交流，彷彿做了善事般想討鼓勵「我是不是很棒？你可以鼓勵我囉～」

▲羅恩正在努力憋出便便中。（圖／Twitter：bou128）
▲羅恩正在努力憋出便便中。（圖／Twitter：bou128）
▲羅恩：快看快看！我大出來了耶！（圖／Twitter：bou128）
▲羅恩：快看快看！我大出來了耶！（圖／Twitter：bou128）
羅恩只要到廁所，自信心就會莫名其妙的瞬間爆棚，這樣的奇葩習慣讓許多網友紛紛笑翻，回覆說「原來讚美貓上廁所的人不只我一個，鬆了口氣(*´艸｀)」、「想博關注就會去廁所XD」、「我家是狗，牠也一模一樣」、「喝水也可以用同一招」。 （編輯：李惠婷） 

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