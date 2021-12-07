男友買禮物「發票爽中5千」！她用1邏輯討錢 網全看傻了
幸運中獎本來是值得開心的事，不過卻有情侶因此起了爭執！一名男網友就分享日前到台中買禮物給女友，那張發票幸運中了5千獎金，沒想到女友卻用「1邏輯」討錢，詳細經過曝光也引發網路熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 10:51:04
原PO在論壇Dcard上詳述事發經過「之前跟女友去台中玩，想說冬天到了，就花錢買了一雙靴子送給她」，後來他也看到台中購物節的活動，便將發票登錄抽獎，沒想到隔天醒來，幸運中了5000塊，「當下超開心，等於靴子免費還拿到一筆錢」。
沒想到女友得知後立刻開口討錢，並認為「這是買我的禮物，發票中獎的錢應該可以給我吧」。原PO本以為女友只是開玩笑，沒想到對方竟是認真想要這筆5000元，不斷強調「反正這是買我的東西就應該給我啊」。
最終原PO被煩到火大「如果撒嬌一下我有可能會答應，但一付好像我給她是應該的，而且我覺得這是我的錢買來的東西，到底為什麼一定要給她，我一向對她都很大方，也不太會計較什麼，能出錢就出錢，但這次我個人是沒有辦法接受那種態度，大家遇到這種情況，你們會怎麼做處理？」
過程曝光後，女方邏輯立刻被不少網友吐槽「誰出錢發票就是誰的啊，理所當然獎金也就是出錢的人的」、「放生順便把鞋子拿回來」、「你要確定她有把你當男友而不是ATM欸」、「5000看清一個人，便宜」。（編輯：潘毅）