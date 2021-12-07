吃麥當勞拿「隱藏版糖醋醬」！他見包裝秒愣 曝味道嗨了
麥當勞的經典品項一直深受台灣人喜愛，包含薯條、雞塊、漢堡等都有各自死忠的支持者，就有一名網友表示，他去麥當勞買雞塊回來時，發現附的糖醋醬竟是「馬來西亞版本」，不僅包裝完全不同，上頭更沒中文標示，讓他十分困惑，貼文曝光後，也有網友出面透露味道：「昨天吃也是這個，味道我覺得一樣」、「酸度很明顯，但還不錯啊」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 11:03:49
該名網友在PTT貼文，他以「馬來西亞的糖醋醬」為題，表示他剛從麥當勞回來，發現其中一個糖醋醬是馬來西亞版本，上頭完全沒有中文，只有馬來文，讓他困惑喊：「有人也有拿過嗎？」
貼文一出，網友們紛紛留言，「好酷，味道差很多嗎」、「所以我說那個味道呢」、「昨天買又拿到美國的了」、「我猜馬來西亞比較甜，馬來西亞跟台南一樣吃超甜」。
另外，也有吃過的網友指出，「昨天吃也是這個，味道我覺得一樣」、「前幾年換韓國醬包有說附加醬料不受包裝標示限制」、「糖醋醬本來產地就是馬來西亞，只是for市場而包裝不同」、「我也有拿到，我覺得糖醋醬味道差不多，包裝不一樣而已」、「差不多＋1」，不過也有網友認為，「我覺得偏酸一點耶」、「我覺得這個好酸」、「酸度很明顯，但還不錯啊，比韓國的好吃，比較接近原本美國的味道」。（編輯：賴禹妡）