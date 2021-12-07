古娃娃副業年收4千萬！「徵人薪資」曝　網驚：中上水準

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根據截圖，古娃娃的公司產業類別是食品什貨零售業，資本額為50萬，員工人數顯示10人，目前開出4個職缺，包含「WA!COOKIES客服專員」、「甜點師／甜點烘焙師傅」、「WA!COOKIES 新光台南新天地 1/6-2/9短期工讀」和「品牌經理Brand manager」。
而仔細看了「薪資」與「學歷要求」部分，「WA!COOKIES」需要的客服專員要有2年以上的經歷，學歷則是大學以上，月薪3萬-3萬5千元；甜點師傅經歷不拘、學歷需專科以上，待遇面議；短期工讀要有1年以上的經驗，學歷不拘，時薪168元；而品牌經理則是要有2年以上經歷，大學以上學歷，月薪則是4萬至5萬5千元。
貼文一出，掀起熱議，「東西其實蠻好吃的，以YT或藝人自己開的標準來講，品質算很好了」、「人家是真的有本事把定價定高，而且一樣有人買單」、「怎麼會沒有人買？很好吃欸」、「他的冰真的好吃欸，認真！希望之後能出健康低熱量好吃版（要求有夠多）」、「薪資以同業來說，中間偏上」；但也有網友認為，「我們辦公室就團購兩次了，算蠻好吃的，但偏貴」、「他的冰超難吃」、「餅乾普通」、「很貴==，不管哪個都很貴」。
事實上，古娃娃不僅事業順利，感情也相當穩定，她在4日才宣布要與交往6年的男友喵喵步入禮堂，並甜蜜喊話「決定繼續欺負他一輩子」，也在IG上分享絕美婚紗照，讓親友粉絲都相當高興，紛紛留言祝賀。（編輯：郭佩蓉）