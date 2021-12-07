COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

多次面試被「這句話」打發！過來人全醒了：被抓去做功德

▲不少公司都會使用徵才網站，設下相關條件並透過面試，來找尋需要的人才。（示意圖／翻攝Pexels）
▲不少公司都會使用徵才網站，設下相關條件並透過面試，來找尋需要的人才。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-07 11:23:33

不少公司都會使用徵才網站，設下相關條件並透過面試，來找尋需要的人才。不過就有女網友崩潰表示，近期多次面試，都被「沒相關經驗，我們不用」這句話打發，但矛盾點曝光後，就有不少醒悟的過來人感慨「被抓去做功德了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在論壇Dcard上發文提到「找工作找到快氣死，已經遇到4次面試人員時告訴我『你沒相關經驗，我們不用沒經驗的人』，但矛盾的是，徵才網站上條件明明有寫『應屆畢業生可，無經驗可』，車錢+面試、筆試，我2小時的時間都沒了！」

▲與雇主談的非常愉快的原PO，最後卻沒應徵上，這讓她非常失望又不解。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲原PO多次面試，都被公司方以「沒相關經驗」打發，浪費了不少時間。（示意圖／取自unsplash）
貼文曝光後立刻也調出不少苦主回應「我也遇過，根本在浪費時間，很多公司還會說：幸好你回家不會太遠…」「寫無經驗是寫心酸的，好像面試者的時間就不是時間一樣」、「真的很多...還有說沒限制科系，去了就說你這個系怎麼會想來應徵，怎麼不去做其他的」、「台灣很多公司都這樣，資訊寫的不清不楚，不符合資格還是叫來面試，或是你人到現場才知道工作條件你沒辦法配合，填表格聊幾個小時公司願景，問一堆私事有的沒的，反正也不會錄取你，就叫你來浪費時間，搞不懂這些人的心態」。

隨後也有過來人揭露內幕「開噴人資啊，很多都是被人資找去做功德而已，根本也沒仔細看過就發面試，到了現場還有被放鳥過的」、「hr能找到人過來面試比較重要，不會為面試者想那麼多的」、「人資想賺kpi」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
39.35%60.65%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀