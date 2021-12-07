多次面試被「這句話」打發！過來人全醒了：被抓去做功德
不少公司都會使用徵才網站，設下相關條件並透過面試，來找尋需要的人才。不過就有女網友崩潰表示，近期多次面試，都被「沒相關經驗，我們不用」這句話打發，但矛盾點曝光後，就有不少醒悟的過來人感慨「被抓去做功德了」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 11:23:33
原PO在論壇Dcard上發文提到「找工作找到快氣死，已經遇到4次面試人員時告訴我『你沒相關經驗，我們不用沒經驗的人』，但矛盾的是，徵才網站上條件明明有寫『應屆畢業生可，無經驗可』，車錢+面試、筆試，我2小時的時間都沒了！」
貼文曝光後立刻也調出不少苦主回應「我也遇過，根本在浪費時間，很多公司還會說：幸好你回家不會太遠…」「寫無經驗是寫心酸的，好像面試者的時間就不是時間一樣」、「真的很多...還有說沒限制科系，去了就說你這個系怎麼會想來應徵，怎麼不去做其他的」、「台灣很多公司都這樣，資訊寫的不清不楚，不符合資格還是叫來面試，或是你人到現場才知道工作條件你沒辦法配合，填表格聊幾個小時公司願景，問一堆私事有的沒的，反正也不會錄取你，就叫你來浪費時間，搞不懂這些人的心態」。
隨後也有過來人揭露內幕「開噴人資啊，很多都是被人資找去做功德而已，根本也沒仔細看過就發面試，到了現場還有被放鳥過的」、「hr能找到人過來面試比較重要，不會為面試者想那麼多的」、「人資想賺kpi」。（編輯：潘毅）