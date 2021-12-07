交體育系男友！媽竟塞「一堆保險套」給她：運動員需求大

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原PO說，雖然目前沒有任何進一步計畫的打算，不過有幾次帶男友回家吃飯時，「總是覺得當晚菜色異常豐富或是生猛」，像是會有平常不會出現的麻油雞佛。
原PO接著表示，近日她趕著搭車回學校宿舍，這時媽媽趁亂拿出一個衛生棉包包給她，她原以為是媽媽知道她生理期來，貼心幫她準備衛生棉，豈料一拿出來發現「手感不太對勁」，一看才發現是一大包保險套，「我數了一下，一共有25個」。
「不是啊，媽媽你對於體育系是不是有什麼誤會，不是所有體育系都是瘋狂做菜的吼，體育系也是有做一次就累的好嘛」，她超崩潰，立刻傳訊息問媽媽究竟怎麼回事，豈料媽媽竟回「阿他體育系的啊，我想說新聞都說運動員需求都很大」，讓她哭笑不得，也在文末表示「總之就是這樣，以下開放體育系學生說明」。
貼文一出，掀起熱議，「媽媽超開放」、「體育系：誤會？」、「我媽根本不可能這樣，她可能拿25條皮鞭出來」、「好羨慕這樣的媽媽，我根本不可能跟我媽講這種話題或這樣講話，但我好希望像你們這樣」、「你馬麻好可愛」、「我媽也是這麼開放欸！ 剛上大一我媽就時不時提醒我要戴套保護自己」、「體育系：我都不知道我那麼猛一晚要25個」、「好開放啊」。（編輯：郭佩蓉）