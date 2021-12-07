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交體育系男友！媽竟塞「一堆保險套」給她：運動員需求大

▲原PO表示媽媽對她讀體育系的男友有很大的「誤解」，因為媽媽給她一堆保險套，並說「運動員需求都很大」，讓她哭笑不得。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO表示媽媽對她讀體育系的男友有很大的「誤解」，因為媽媽給她一堆保險套，並說「運動員需求都很大」，讓她哭笑不得。（圖／翻攝自《Dcard》）

編輯中心/綜合報導

2021-12-07 11:46:27

通常父母對於子女有對象一事，在各方面都會抱持較為保守的態度；不過就有一名女網友發文，表示媽媽對她讀體育系的男友有很大的「誤解」，因為日前媽媽給她一個袋子，豈料她一打開發現裡頭竟裝滿「保險套」，而媽媽竟說「運動員需求很大」，讓她哭笑不得，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「媽媽對體育系男友的誤解」為題發文，表示自從大一下和前男友分手後，直到現在都大四了，才又跟一個體育系男友在一起，「作為非常關心女兒終身大事的我老母，對於這位男友自然是十分上心」。

原PO說，雖然目前沒有任何進一步計畫的打算，不過有幾次帶男友回家吃飯時，「總是覺得當晚菜色異常豐富或是生猛」，像是會有平常不會出現的麻油雞佛。

原PO接著表示，近日她趕著搭車回學校宿舍，這時媽媽趁亂拿出一個衛生棉包包給她，她原以為是媽媽知道她生理期來，貼心幫她準備衛生棉，豈料一拿出來發現「手感不太對勁」，一看才發現是一大包保險套，「我數了一下，一共有25個」。

▲原PO的媽媽以為體育系男生性需求都很大，便塞一大包保險套給她。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO的媽媽以為體育系男生性需求都很大，便塞一大包保險套給她。（圖／翻攝自《Dcard》）
「不是啊，媽媽你對於體育系是不是有什麼誤會，不是所有體育系都是瘋狂做菜的吼，體育系也是有做一次就累的好嘛」，她超崩潰，立刻傳訊息問媽媽究竟怎麼回事，豈料媽媽竟回「阿他體育系的啊，我想說新聞都說運動員需求都很大」，讓她哭笑不得，也在文末表示「總之就是這樣，以下開放體育系學生說明」。

貼文一出，掀起熱議，「媽媽超開放」、「體育系：誤會？」、「我媽根本不可能這樣，她可能拿25條皮鞭出來」、「好羨慕這樣的媽媽，我根本不可能跟我媽講這種話題或這樣講話，但我好希望像你們這樣」、「你馬麻好可愛」、「我媽也是這麼開放欸！ 剛上大一我媽就時不時提醒我要戴套保護自己」、「體育系：我都不知道我那麼猛一晚要25個」、「好開放啊」。（編輯：郭佩蓉）

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