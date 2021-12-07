機車貼大鏡子！他愣「害人嗎」 用途曝光反狂讚：也想裝
「裝鏡子就算了，還裝那麼大片是在哈囉？」近日一名網友在網路上表示，他騎機車在路上，看到前方外送員的機車上貼著一面大鏡子，相當不解這用意為何？貼文曝光後，反而被許多網友讚翻，紛紛留言揭用途：「遠光燈殺手讚啦，看到有人弄我也要」、「反遠光燈吧～很討厭在市區騎車還切遠燈的人類」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 12:06:17
該名網友4日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示在等紅燈時，發現前車的外送箱上裝著一面大大的鏡子，不懂這樣裝置的用意為何，因此疑惑問：「請問這位先生/小姐，是怕你後面的不是人？還是想害死人？」
貼文一出，不少網友歪樓留言，「讓後面的車看看自己的醜樣」、「作為他人的借鏡」、「讓你隨時看看自己有沒有脫妝」、「方便後面的人自拍啊」、「讓你看清楚自己的長相」、「給三寶照照看自己是如何三寶」、「交接食物前整理一下自己」。
不過，也有人揭露真實用途，「為了開遠燈的人而裝的」、「這是對付遠光燈的，你不開就沒事了」、「讚喔反射那些亂用遠光燈的87」、「遠燈反擊啊」、「學起來⋯一堆超白光遠光，是瞎子出門看不到路嗎」、「遠光燈殺手讚啦，看到有人弄我也要」、「遠光燈反擊屏障，可惡我想裝」、「反遠光燈吧～很討厭在市區騎車還切遠燈的人類」、「遠光反制都不知道嗎」、「當你後面的三寶開遠燈，你就會發現它的好了」。（編輯：賴禹妡）