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男年薪200萬仍堅持「AA制」！理由讓全場驚醒：這才正常

▲男女出遊約會是否該使用「AA制」，一直以來都是熱門話題。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲男女出遊約會是否該使用「AA制」，一直以來都是熱門話題。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-07 14:17:01

男女出遊約會是否該使用「AA制」，一直以來都是熱門話題。近期就有位網友遇到一名200萬年薪的對象，卻堅持出門一定要AA制，理由曝光後，讓不少網友驚醒「這才正常啊」。

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原PO在論壇PTT上發文提到「最近遇到一位對象，年薪有200萬以上，出門約會都堅持AA制，廣義上也能夠接受互請一餐的模式」。他好奇詢問其中理由，對方則解釋「如果是認真交往，也就是打算結婚，未來我的錢跟另一半的錢都是算在一起的，現在花我的就等於未來花我們的。如果不是打算結婚，那麼也沒必要去花錢養別人的老婆，況且大家都成年人了，都有能力負擔，要約會是雙方共同同意的，又沒有逼對方出來，付自己那份沒什麼不妥」。

▲原PO和男友一起去逛專櫃化妝品，要求男友幫忙付錢買單卻遭拒，結局讓全場網友紛紛看傻。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一派網友認為，若對約會對象無感，自己反而會先提出AA制，避免後續麻煩事發生。（示意圖／翻攝自Pixabay）
詳細經過曝光後，立刻有不少網友驚醒「他是對的啊，沒交往沒幹嘛，為何要免費請客」、「這才正常啊，你有在賺錢、他也有賺錢，出來消費就是各付各的」、「一開始講明很好啊，不喜歡直接散不浪費雙方時間」、「默默的覺得很有道理……我女生」、「一直以來都是AA，覺得很正常呀，不想佔人便宜」。

但仍有一派網友認為「我無法接受AA，追我就是要捨得花錢在我身上」、「只有我想跟對方當純朋友才會AA，無感就直接各付各的省的麻煩」、「第一次見面要是不想有下一次，我絕對AA」。（編輯：潘毅）

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