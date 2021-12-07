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台灣賣場始祖是哪家？眾點名「3字」哭了：古早版好市多

▲不少網友稱萬客隆為古早的美式賣場「好市多」。（示意圖，非當事照／取自Shutterstock）
▲不少網友稱萬客隆為古早的美式賣場「好市多」。（示意圖，非當事照／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-12-07 14:26:07

賣場始祖「萬客隆」為台灣最早成立的量販店，不過經歷了14年的營運，最終在2003年全數停止營業，近日就有一名網友在網路上好奇問「逛過賣場始祖萬客隆嗎？」貼文曝光後立即引起熱烈討論，不少人秒答：「小時候的回憶」、「就像現在的好市多，以前買都是超大包裝的」。 

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該名網友昨（6）日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示萬客隆可說是以前台灣的賣場始祖，還要申辦會員卡才能進去，就如同現今的美式賣場好市多一樣，也好奇問大家：「逛過賣場始祖萬客隆嗎？」 

▲有網友直到30歲仍在當兼職打工族，他提出的「背後理由」曝光後，也引發關注討論。（圖／翻攝PhotoAC）
▲賣場始祖「萬客隆」為台灣最早成立的量販店，不過最終在2003年全數停止營業。（示意圖，非當事照／翻攝PhotoAC）
貼文一出，不少網友陷入回憶殺，紛紛留言，「小時候的回憶」、「逛過，沒多久就倒了」、「身高不足120不能進去」、「就像現在的好市多，以前買都是超大包裝的」、「逛過，我也辦了會員卡」、「那時候不能進去，哭慘我了」、「我的會員卡還留起來，看改天會不會起始回生」、「我只記得小時候都是大人自己進去，騙小孩說小朋友不能進去，然後小時候永遠只有在車上顧車的份」、「有，還曾經在裡面工作過」。 

事實上，萬客隆為1989年進入台灣的荷蘭品牌量販店，在桃園縣八德鄉大湳設立第一家之後，立即迅速發展，在全盛時期甚至一度擁有12家分店，不過2003年春節後，萬客隆突然宣布6家分店全數停止營業，並在一週內將店內庫存商品拍賣後正式結束營業。（編輯：賴禹妡） 

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