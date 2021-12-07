咬童案棄養潮？網憂浪犬全有「比特犬血統」：後果很恐怖
本月2日屏東發生比特犬咬死3歲男童的事件，消息進展引發各界重視，江姓飼主事發後無心飼養，該犬最後被帶往收容所等待最後處置。過幾日嘉義縣家畜防治所陸續接獲通報，有多隻比特犬疑似遭到棄養，就有網友擔心若棄養潮大起，相對強勢的比特犬會更有生存能力，日後街邊浪浪都含有比特犬血統，後果難以設想，貼文一出引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 15:31:00
原PO於PTT上發文，說明近日的事件讓他相當憂慮，擔心會有不負責任的飼主，將未結紮、未登記、來源不明的比特犬丟至街邊，而比特犬相對其他犬種更為強勢「不說生存 ，繁衍絕對是做得到的」，憂慮5－10年後，路上的米克斯皆含比特犬血統「到時候追人咬人事件會越來越多、越來越嚴重」。
原PO也提及現在收容所本就狗滿為患，站在狗狗的角度，這些比特犬和混血後代送進收容所，也不可能受到完美照顧，「於是收容所也好、中途也好，我就看大家怎麼收尾」。
網友紛紛有感回應「覺得棄養潮真的很瞎，這麼怕比特怎麼當初還要養？」、「到現在還是沒幾個人說到要去追究狗的來源」。部分網友則認為米克斯全含比特犬血統是不可能的事「棄養這件事一直都存在，而比特犬這種較容易出事的品種，相信跟別的比起來棄養率不會比較低，要是照你的邏輯不用5-10年後，若比特的基因真的比較優勢容易在臺灣的環境生存繁衍的話，現在就應該有了」。
農委會目前已公告比特犬自明年3月起為「指定禁止飼養或輸入之動物」，已飼養比特犬的飼主則要在期限內申報並遵守配套規定，不然可處最高25萬元罰鍰及沒入犬隻，也提醒民眾不可隨意棄養，否則將依動保法開罰15萬元。（編輯：李惠婷）