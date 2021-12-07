爽點麥當勞得來速！男回家發現多「這本」臉綠爆：很抱歉
麥當勞的得來速服務能讓駕駛快速點餐、取得餐點，不過近日就有一名網友在網路上表示，他在得來速取餐完離開麥當勞後，竟發現腿上多了一本「菜單」，這才發現點完餐沒還給店員，只好又繞回原路「物歸原主」，天兵行為讓全場笑翻喊：「真的有點ㄎㄧㄤ」、「你想再吃一次我知道」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 16:18:43
該名網友今（7）日在臉書「爆怨公社」中發文，他表示昨晚去麥當勞得來速買宵夜，拿完餐點離開後，開車到一半才發現腿上有一本「麥當勞菜單」，原來他點完餐忘記將這份菜單還給店員，讓他無奈直呼：「真不好意思，晚上再拿去還！」
貼文一出，網友紛紛笑翻留言，「買就送，M限量菜單」、「窗口的服務員也很納悶為什麼菜單不見了」、「下次就可以直接點餐了」、「剛好可以再買一次」、「晚上可以再去消費一次」、「真的有點ㄎㄧㄤ」、「你想再吃一次我知道」、「下次點餐就方便許多」、「黑特 有沒有客人幹走菜單的八卦」、「帶回家貼在牆上照三餐點」。
另外，還有網友分享類似糗事，「哈哈哈哈哈我也拿過，立馬迴轉送回」、「我也曾經買麵外帶，袋子勾走了人家桌上的醋瓶，走了一小段路才發現，又默默地走回去放到桌上」、「還好啦！還曾經住民宿回家後發現把人家的遙控器帶回家，最後才用掛號寄回去」。（編輯：賴禹妡）