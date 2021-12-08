房市／民間投資遍地開花 2022台南房市亮點首推蛋白區
財政部促參司資料顯示，2020年民間參與公共建設簽約總額創近10年新高，其中，台南市的簽約金額114億元，在六都及新竹縣之中僅次於新北市；而今年，根據台南市府統計，截至目前已有8個案子分別完成簽約、甫完成審查，或是已選出最優申請人，整體投資金額上看210億元，投資案件可謂遍地開花。信義房屋進一步分析，招商熱烈，足見各界對於台南發展潛力期待強烈，連帶推升房市熱度，至於明年亮點區域，永康、善化、新市等南科周圍蛋白區因有較大供給量與需求量，又有建設題材，預估將持續受到注目。
生活消費中心/綜合報導
2021-12-08 12:30:00
繼去年簽約金額達114億元，台南市府日前表示，10月份之前已有6個民間參與公共建設招商案成功簽約，目前尚有1案完成審查，另外，南仁湖育樂股份有限公司也甫獲選「平實營區綜合轉運站BOT案」最優申請人，8個案子整體投資金額上看210億元。
整體投資開發熱絡，加上南科發展、其他區域建設加持，信義房屋金華店店長張榮由交易價、量兩層面來盤點明年台南的房市亮點區域，他認為，南科周邊包括永康、新市、安南等區域，由於房價基期低，但近年有許多重劃區，新案供給量大，加上引進公共建設，交易量與價格補漲態勢將相對顯著；尤其永康鄰近舊台南市區，本身機能也相當成熟，本就是人口聚集的行政區，如今有更多題材加持之下，更可說是亮點中的亮點。
信義房屋永康鹽行店店長李聿旌進一步說明，永康地理位置鄰近南科，又有成熟商圈，買賣需求一向穩定，在這基礎上，區域內還有多個重劃區，如東橋重劃區及相鄰的砲校遷移暨創意設計園區區段徵收區、鹽行國中區段徵收區、二王市地重劃區等，陸續開始開發或推案後，勢必對於區域房市更加帶動。
除蛋白區之外，張榮指出，市中心的東區、北區因素地相對有限，且房價基期較高，成長潛力相對不如蛋白區，不過，因有平實營區、捷運藍線等重大建設利多，仍能受到買方青睞。李聿旌也提到，台南目前正在推動鐵路地下化，且施工進展明確，沿線的永康及東區，受到的關注應也會越來越多。