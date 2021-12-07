台鐵便當為何屹立不搖？乘客揭「存活優勢」認了：沒對手
台鐵是不少人通勤、移動的大眾交通工作，而許多乘客準備搭乘時，都會順手買個鐵路便當飽餐一頓，每年總是賣得嚇嚇叫。對此，就有網友好奇詢問「60元的台鐵便當在台北有對手嗎？」而引起乘客們點出其屹立不搖優勢。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 19:52:27
一名網友於PTT八卦板上發文，表示「台鐵的排骨飯一個60元，菜色20年如一日，就是簡單的排骨、高麗菜、豆皮、滷蛋，應該算便當菜色的最大公約數吧」，認為其菜色並沒有什麼可挑剔得，這也引發他好奇詢問「在台北應該沒有對手了吧？有這方面八卦嗎？討論一下吧」。
問題曝光後，就引來不少老饕點出優勢，直言「絕佳CP值的便當」、「很難找到便宜便當了」、「很容易賣光」、「可以搭配台灣Pay電子支付、好食券、五倍券優惠都能用，又有開發票，我最近蠻常吃的」、「北車便當60啊！在台北沒對手」、「很營養啊，菜色也很有變化」。
綜合網友看法，不少人在現今物價上漲的時代，台鐵最便宜的便當僅要60元，且菜色多變又方便乘客購買，正是其屹立不搖的存活原因。
但也有人搖頭表示，「份量太少，根本吃不飽」、「好吃，但是真的太少，買兩個的話又覺得很膩」、「台鐵版的排骨很硬」、「覺得沒有很好吃」、「在新北有一堆50元便當對手」。（編輯：陳雅雲）