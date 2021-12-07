控女友德馨陪酒　帥廚廣宏一認「都是男生的錯」

名廚廣宏一今（7日）與女友德馨一起出席「新北市最溫暖的冬天」開運年菜公益記者會，先前因德馨沒報備行蹤，引來廣宏一醋勁大發，控德馨去飯局「陪酒」，風波過了3個月，廣宏一面對此事淡定回應：「不論她做什麼，錯的都是我。」他奉勸所有男友跟老公，「吵架就是認錯，錯的都是男生。」德馨也不捨廣宏一被貼恐怖情人標籤，「他真的不是啦，趁今天撕掉標籤好不好？」
記者羅凌筠/新北報導
2021-12-07 20:41:02｜2021-12-07 20:43:27
德馨坦言當時吵架，是因為在意的點沒說清楚，廣宏一默認：「情侶之間就是柴米油鹽，『醋』是其中一個。」陪酒風波對廣宏一來說是個功課，「這次讓我更加分，更了解她也更了解我自己。」德馨也緩頰：「他對我家人都很好，平常也很有智慧，會開導我一些生活挫折。」
兩人交往3年，談到保鮮祕訣，廣宏一說是：「關懷、鼓勵、愛。」比方說德馨拿手菜是蔥抓餅、泡麵加蛋，他也不吝讚美：「煮得比我好。」德馨則認為，報備行蹤一定要，「他去哪裡也都跟我說。」感情穩定的兩人還不想結婚，廣宏一說：「會不會結不好說，哪天臨終需要託付的話可能會吧。」
聖誕節將至，兩人在家簡單過，德馨會應景玩COSPLAY、戴麋鹿髮箍，事實上廣宏一喜歡幫德馨打扮，也不怕女友穿著性感，德馨說：「他說我個子矮，露一點胸、肩膀才好看，穿黑色的最好看。」問廣宏一送過尺度最大的衣服是什麼？德馨害羞說：「性感內衣，但我不敢穿。」
兩人難得為了公益合體，廣宏一自嘲因為感情事浪費資源，所以要彌補社會，售價999元的年菜組合每賣1組，德馨、廣宏一就捐1組給新北市政府社會局，轉贈到弱勢團體手上，以去年1萬份的銷售額來算，今年有望送出價值1000萬元的年菜組合，廣宏一說：「把愛心都擠出來了，大家買多少就捐多少。」