肯德基「熱門必點」悄下架！網友全崩潰：沒有去的理由了
台灣速食店選擇眾多，肯德基、麥當勞、摩斯漢堡等，而每一家都有自己的死忠粉絲以及熱門品項，肯德基除了最熱門的蛋塔以外，飲料類中的冰紅茶、玉米濃湯也受到網友大推，但近日卻有饕客發現，肯德基的紅茶已經悄悄換成檸檬紅茶。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 22:01:04
根據原PO在《PTT》表示，自己購買肯德基，發現只剩下檸檬紅可以選，讓他失望的問店員「之前的紅茶會回來嗎？」，對方則表示管理組說暫時不會，讓原PO非常失望，且他表示自己品嘗過後發現，現在檸檬紅不是以前用粉泡的版本，而是用可樂機糖漿打出來的，讓他直呼「蠻難喝的」，若是原本的紅茶回不來，自己可能也不會再去光顧了。
不少網友則表示，「肯德基紅茶真的讚，希望不要亂換商品」、「沒薯條沒紅茶，還有去的理由嗎」、「沒薯條沒紅茶 還有去的理由嗎」、「還我一般紅茶」、「 拜託不要換，蛋塔就是要配紅茶啊」。
但也有不少民眾發現部分門市還有紅茶，「台中買還是紅茶」、「上禮拜去吃 也是一般的紅茶」、「上禮拜去吃 也是一般的紅茶」、「好像台北市先換，昨天店員告訴我一般紅茶要去新北」。
實際測試肯德基的網路點餐系統發現，台北市確實幾乎都已經改成檸檬紅茶，沒有紅茶的品項可以選擇，而其他縣市的門市，則還是以紅茶為主，未來是否會全面改成檸檬紅茶或是換回紅茶，官方則還沒有明確的公告。（編輯：鍾怡婷）