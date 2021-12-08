買電動牙刷後悔？過來人曝「真實心得」一面倒：回不去了
電動牙刷採音波震動及旋轉刷頭等技術，清潔力較傳統牙刷好上許多，近日就有一名網友好奇問「電動牙刷好用嗎？」貼文曝光立即引起熱烈討論，全場答案一面倒秒喊：「你電動牙刷用下去只會後悔，後悔自己不早點用！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 07:06:27
該名網友昨（7）日在PTT貼文，他以「電動牙刷好用嗎？」為題，表示他一直以來都是使用傳統牙刷，從來沒有用過電動牙刷，不過每次都感覺電動牙刷很厲害，非常動心想買，因此好奇問：「有人用過嗎，卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「刷下去你就永遠回不去傳統牙刷了，傳統牙刷是拿來刷鞋子的」、「你電動牙刷用下去只會後悔，後悔自己不早點用」、「好用，用過回不去」、「好用又不貴，覺得是必買」、「電動牙刷真的刷的比較乾淨」、「好用，回不去牙刷」、「用過回不去，刷牙跟洗牙一樣爽」、「認真說跟看見新世界一樣，應該一個家庭補助一支」、「買了會後悔，後悔以前浪費生命用手刷」。
另外，也有網友指出，「重點還是要用牙線吧」、「還不錯，但是我電動刷完還會用一般牙刷刷一次」、「好用，不過記得還是要用牙線」、「真的要用，比傳統牙刷強很多，但記得刷完還是要用牙線」。（編輯：賴禹妡）