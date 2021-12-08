很掉漆！主子流理臺走貓步 下秒僅剩「一坨黑影」笑翻網
平衡感去哪裡了呢？要說走路姿勢最優美的生物，莫過於貓咪了，牠們舉走投足的瞬間，不僅可以靜悄悄，還能以絕佳的平衡感行走在狹窄的地方。日本一隻黑貓日前被拍到一臉霸氣地走在流理台上，沒想到下一秒卻讓所有網友都噴笑了！
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 11:24:41
這隻黑貓叫做「Uni（うに）」，是推主今年5月底才收編的公貓，目前8個月大。推主表示從小就想養貓咪，直到現在養了Uni後才實現了夢想，發現牠讓自己的生活變得規律、戀家，還會DIY許多家具，而Uni是一隻愛撒嬌又活潑的貓咪，喜歡在家中趴趴走，常常做出不少逗趣的事。日前推主有事不在家，請來寵物保母照顧Uni，沒想到保母傳來的照片讓推主直接笑歪了！
原來Uni一開始充滿霸氣地走在流理台邊緣，盯著保母手中的鏡頭慢慢逼近，非常自信的樣子，不料下一秒保母傳來的照片中，Uni不僅從鏡頭前消失，反而在角落出現一坨模糊的黑影，原來是Uni「走貓步」時不小心跌倒，保母剛好拍下牠跌落的瞬間，與剛才帥氣的模樣形成超反差的畫面！
推主將Uni跌倒的照片分享在網路上，才短短幾天竟吸引超過14.4萬人次按讚狂分享，許多網友都忍不住笑噴表示：「連貓都會意外滑腿」、「雖然覺得抱歉但實在太好笑了」、「說好的平衡感呢？」、「貓：RRRRR～」、「為什麼貓崩壞特別好看」、「黑貓：看什麼！人類。我們這種高雅的生……物！！！啊～！」推主事後也補充Uni一切都好沒有受傷，現在來看一段Uni的影片吧！（編輯：陳珮瑜）