婆媽總「泡麵頭+紫衣」？年輕女不解 真實原因曝光了
不同年代的穿搭自成風格，據網友們的觀察，55歲的媽媽們都偏愛桃紫色，頭髮則喜歡燙成小捲泡麵頭，一名妙齡女子對這個時尚不太理解，便詢問是否真的到一個年紀後就會愛上此類穿搭，文章發出後，引來一名媽媽親自解答。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 16:41:49
原PO於臉書社團《爆系知識家》發文，說明她知道美感非常主觀及多變，但仍然相當好奇為何55歲後的媽媽們都喜歡桃紫色，頭髮則都燙成捲捲泡麵頭，詢問自家媽媽得到的回答是「到這年紀時你就知道了」，所以好奇詢問「是真的到一定年紀就會喜歡嗎？（我以後絕對不會用小捲泡麵頭在我頭上）」。
有名媽媽親自現身，解答了原PO的疑惑「這不是我們願意的，因為上了年紀眼睛會退化，色彩飽和度高的東西比較看得清楚，所以選衣服顏色就越來越重了，大紅、大紫、大黑比較不會被笑（總比大綠、大橘好一點）。頭髮也是，不是因為喜歡米粉頭，而是因為頭髮髮量變少（大約剩年輕時代的1/2~2/3）。不燙起來整個會塌，感覺更禿。等年紀再大一點，營養撐不住長髮之後就只能剪短，然後再燙才不顯禿。請真的別笑我們了，因為沒其他選擇。」。
其他網友則回覆「等妳到50歲再來說吧…」、「你不懂啦！！這是美感」、「覺得妳未來會打臉自己XDD」、「聽說30幾歲之後，會和媽媽越來越像」、「我覺得這顏色好看啊，我自己也會穿」。（編輯：李惠婷）