「6星座」未來兩年幸運降臨！發展重點曝光：機會要來了

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【各種幸運】
白羊座
突破自我 發揮所長
在未來的兩年裡，象徵自信與樂觀的大吉星木星，會在白羊座的命宮停留一段時間。在這段時間裡，原本就充滿熱情、行動力十足的你，變得更加有衝勁、並且嘗試去突破從前沒有嘗試過的事物。如果在過去，你因為某些原因導致職場上被發配邊疆，反而進入更適合自己的單位，擔任更能發揮你所長的職務。感情方面將獲得一段能滋養你的關係，加緊進度的話，有機會結婚生子接續進行。財務上能夠回收來自他人的欠款，財運逐漸由黑翻紅。
雙魚座
好運回歸 專業提升
回顧2021年，雙魚座也許歷經不少磨難，使你有段時間裡苦不堪言，只能默默耕耘一切。不過，在未來的兩年裡，守護雙魚座的木星回歸你的命宮，好運也跟著回歸到你身邊。在這段時間裡，你會發現心儀已久的單位主動與你聯絡，為你提供夢寐以求的職務，更可喜的是，薪資待遇相當優渥，可以說是天上掉下來的絕佳好機會。同時，你一直在猶豫是否該修習ㄧ門提升技能的課程，在某個時刻這堂課就會出現在你面前，或者是由他人介紹給你，使你的未來人生有更多的好機會降臨。
【雙喜臨門】
射手座
感情突破難關 人生美滿
在未來的兩年裡，射手座的愛情宮位有金星進駐、子女宮位也有木星留守。在此期間，單身的你，歷經了感情上的嗑嗑碰碰，終於明白真正適合你的愛情究竟是什麼模樣，能夠順利遇見與你三觀相契合的另一半，重新看待愛情。有伴的你，或許在過去與伴侶有吵架、冷戰、感情平淡、第三者插足的關卡，這些困難在你們的努力之下可以成功跨越，並且走到有機會進入婚姻，組建家庭，甚至是有極高的機率在兩年內可以迎接新生命的到來。
摩羯座
晉升有房一族
在未來的兩年裡，摩羯座的家庭宮位有木星照臨、命宮也有火星拜訪。這段時間，你的執行力變得極有效率，任何棘手的工作項目交到你手上，都能快速的完成並且在細節之處無可挑惕，得以被上級看見，順利升官加薪。自行創業者憑藉無可挑惕的商品、誠懇的服務態度加上效率，為你帶來穩定的客源與收入，良好的評價讓你接訂單接到手軟。而你如果一直夢想著買房，恰好能趕上這一波好運，很有可能就遇見適合你的樓盤，加上你在事業上獲取的財富，用來供房無虞，兩年內順利晉升有房一族。
【財神眷顧】
金牛座
財運爆棚
過去，天王星的不良相位使金牛座的財運陷入低迷，讓你吃了不少苦頭。好在，未來的兩年裡，有日月食相的能量為金牛座帶來高漲的財運。正財方面，薪資有機會得到不小的調幅、業績的分紅獎金累積起來的金額也不少，即便是兼職的收入也會讓你滿意。偏財方面，穩定、低風險的投資產品可以嘗試，事前研究有做好功課的話，能讓你賺進一筆財富。也可以試著以玩票性質買些彩票，研究不同的彩票玩法，聰明如你又有財神眷顧，說不定能悟出不少中獎的玩法，中獎連連！
處女座
偏財降臨
在未來的兩年裡，金星會來到處女座的玩樂宮位，加上木星常駐資源宮位，你可以開始期待或許會有久未聯絡的朋友向你歸還欠款、儲蓄已久的定存到期解封、積灰己久的樓盤以適合的價格賣出、甚至是有可能從遠房親戚那邊獲得金錢或是房產。而這份房產是能夠為你帶來財氣的樓盤，無論是自己居住或是租賃給他人，只要打理得宜，你會發現錢財與好運都會圍繞著你。（編輯：潘毅）
12星座【幸運降臨】關鍵詞
白羊【突破自我 】金牛【財運爆棚】
雙子【遇見緣分】巨蟹【擺脫衰事】
獅子【脫離苦海】處女【偏財降臨】
天秤【美夢成真】天蠍【眉開眼笑】
射手【人生美滿】魔羯【有房一族】
水瓶【不再徬徨】雙魚【好運回歸】
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