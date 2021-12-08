父採打罵教育！甚至丟刀嗆互砍 女離家經「1事」秒後悔
每位家長採取的育兒措施都不相同，可這一切卻深深影響著孩子們的行動，就有名網友從小便在打罵教育中長大，今年忍不住直接搬離家中，想念她的爸爸開始釋出善意，她也積極修補著彼此之間的感情，可命運捉弄人，爸爸近日差點病危，讓她直嘆「好難做人，好難受，好捨不得」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 18:02:46
原PO於臉書社團《爆怨2公社》發文，說明小時候只記得爸爸從不管小孩的事，一但她做錯事情，爸爸就會飆罵三字經和動手處理，有時甚至激烈到把蚊子拍打斷；而當她和姊妹吵架時，父親的處理方式是把引起爭端的物品（衣服、離子夾）直接摔爛，也會丟下一把刀子，叫她們互砍解決。
而今年九月，因為一些緣故，原PO直在忍不下去決定搬離家裡，離家前也嗆聲「你爽了吧」，可搬出去當晚，媽媽便說爸爸非常想念她，一直說不能鎖門，因為她要回家。
自此開始原PO假日都會回去陪伴父親，可不料他退化速度極快，不停掛急診和住院，近期甚至病危，住進加護病房，讓她感到非常難過，後悔自己還來不及好好孝順，可又想到「如果我沒搬出來，我可能到現在還很討厭我爸，可是搬出來了，就覺得沒有好好陪伴，有點後悔。好難做人，好難受，好捨不得。」
網友們見了紛紛回覆「把握當下，被唸也是一種幸福」、「感同身受，一樣的狀況也發生在我身上」、「距離產生美感⋯⋯有時候生活上的摩擦真的很難熬，未經他人苦，莫勸他人善，我懂你的感受因為我也曾經歷過」、「家人就是這樣，又愛又恨，你父親也許過激或管教方式不是很好，但感覺的出他還是愛你」、「其實妳們都愛對方，只是不會正確表達，現在妳還有時間，可以學習好好去愛去表達！」。 （編輯：李惠婷）