台Youtuber爆抄襲！網列驚人對比 當事人認了：營利全捐
台YouTube頻道「heyitsmindy」擁有18萬的訂閱人數，影片內容多是介紹韓系妝容、穿搭、購物開箱等為主。近日，卻遭眼尖的網友抓包，多部影片內容抄襲南韓Youtuber，並且整理出多張對比圖，極高相似度讓網友直呼「抄的很誇張」，對此，她也在Instagram公開致歉，並承諾捐出抄襲影片的全部收益。
編輯中心/綜合報導
2021-12-08 22:07:48
根據網友在《Dcard》整理出的多張對比圖，發現Youtuber Mindy不論是在影片構圖、內容、風格等，都疑似抄襲多名知名的美妝Youtuber，包含南韓的Cococho、Kinda cool、Minsco，以及越南裔美國籍的Jessica Vu，驚人的高度相似，讓原po無奈表示「相似度真的非常高，覺得創作者要道歉的是韓國那方，不只有觀眾，如果今天是我的影片創意被全部拿去用，我應該會非常難過」。
對此，Mindy也在Instagram承認參考了其他Youtuber的影片，並且公開道歉表示，「我在這裡公開、鄭重地道歉。身為創作者，不論是抄襲、模仿或是複製其他創作者的拍攝手法與創作內容，都是非常非常不恰當的」，她反省自己「即使是欣賞韓國YouTuber的剪輯風格，我也絕對不該使用類似或同樣的拍攝手法及設計，對於我的這些行為，我感到十分抱歉」。
並且也公開後續處理方式，「我將頻道上影片有參考的部分全部截圖並整理，以韓語及英語向所有受到侵害的創作者們一一寄出正式的道歉信件」，並且目前已經將所有涉嫌抄襲的影片關閉盈利，之後她也會「將那些影片發布至今的所有盈利捐出去」以示對此次事件的負責。
最後Mindy也表示，自己未來會自己發想主題、剪輯及美化影片的流程，並且在每支影片發布前加倍檢查內容，避免情況再次發生。最後也誠心再次向觀眾致歉「對於曾經看我影片感到不舒服的觀眾，以及原本喜歡我卻因為這次事件感到失望的觀眾，我在此致上最深最深的歉意。」（編輯：鍾怡婷）