丹丹漢堡只開南部還超夯？「關鍵」老饕認了：真的會想吃
南霸天速食店「丹丹漢堡」每到用餐時間時總是大排長龍，因其中西式結合的餐點搭配親民的價錢，就連外地觀光客來南部玩都要嚐上一口。而近日，就有網友討論「大家喜歡吃丹丹漢堡嗎？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 07:42:24
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「不知道為什麼，我們南部人都很愛吃丹丹漢堡，其他縣市的人也喜歡嗎？我自己最愛的就是麵線配漢堡搭配雞塊，我家附近就有一間，吃到好害怕」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的每次去台南都會排一個丹丹漢堡的行程」、「每次去南部最期待就是吃丹丹」、「曾經從金門當天飛來回高雄就為了丹丹」、「下南部旅遊必吃，也不是說美味升天啦，就也蠻常推新菜色的又不貴，就會想試看看」、「曾經為了它從新北衝去吃，但羹類太甜」、「北部人路過，其他不錯，羹類太甜」。
另外，也有不少人點破丹丹漢堡超夯主因「真的很喜歡，價格便宜而且中西式合併是重點」、「全台灣唯一中西式合併的速食店，很喜歡」、「只有他有這種套餐，真的會想吃」、「想吃中式西式一間店就能滿足」、「想吃西式就吃西式，吃中式就中式，別間都沒有」。（編輯：張嘉哲）