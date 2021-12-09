衝台南狂唸「神秘咒語」！女驚：有啥用途 真相長知識了
台灣各縣市的特色有所不同，其中台南以歷史悠久的古蹟景點和在地美食小吃聞名，不少外縣市的遊客到台南遊玩都會安排許多美食行程。而就有網友討論去台南必念的「神秘咒語」，其用途曝光之後，釣出不少台南人相當有共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 07:56:44
原PO在「Dcard」貼文指出「最近看到一篇文章說『一句話分辨你是台南人』，然後我就唸給我男友聽，上面寫著『大大武花大武花』，然後我們就笑了一分鐘，我男友才跟我解釋那句話的意思，有人也懂嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「大大武花大花花也可以喔」、「離鄉台南人淚推這句XD」、「我是隔壁的高雄人也秒懂XD」、「其實我是上了大一還是大二才聽過這句話」、「成大一進去就學到了XD」、「這句真的很好用，每次去台南唸出來就對了」。
而事實上，這句神秘咒語「大大武花大武花」就是台南夜市的營業口訣，因為台南夜市不像北部夜市每天都有營業，都有固定時程擺攤，其每週一、週二、週五為大東夜市；週三、週六則是有武聖夜市；週四、週六、週日則有著名的花園夜市，但由於週六武聖夜市以及花園夜市重疊，因此「大大武花大花花」也有人講，如此一來，下次要去台南遊玩時，若要安排夜市行程，就能完美契合時間點，不怕撲空哦！（編輯：張嘉哲）