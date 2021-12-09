什麼工作願意做10年以上？網喊「1職業」最夢幻：不敢換
擁有一份高薪且穩定的工作，是不少人夢寐以求的，但究竟什麼工作讓你甘願做10年以上呢？近日就有一名網友好奇詢問「什麼工作你們願意做十年以上？」而引發不少台人討論，其中一份「夢幻職業」就被許多鄉民狂推直喊「願意做一輩子！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 10:17:18
一名網友於PTT八卦板上發文，表示自家人持續做一份工作的時間都相當長久，「爸爸媽媽車床做了50年，哥哥日式科技業10幾年了，姊姊也是十幾年了，新竹科技業」，因而讓他好奇詢問「你們什麼樣的工作會願意做那麼久？很好奇耶！鄉民們」。
貼文曝光後，隨即引起過來人分享答案，「教圍棋，從高三下學期申請入學上了，教到現在剛好20年…」、「我也是有十年了，十年後職業倦怠出現了」；而留言中「房東」則是最多人推薦的職業，直言「收租」、「回家收房租」、「房東啊」、「房東我願意做一輩子」、「小白臉、房東」。
不過，亦有鄉民點出不敢隨意更換工作的原因，直喊「不然咧？轉行做別的，從新人開始嗎」、「做老鳥總比去新環境被欺負好」、「從這個坑跳到另一個坑，沒什麼意義」、「台灣人奴性重，不太敢換跑道」。（編輯：陳雅雲）