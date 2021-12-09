台積電很操卻離不開？過來人揭「跳槽血淚史」 結局超神
有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，讓許多人搶進，不過高工時、壓力的工作環境卻也令人卻步；對此，就有網友發問「在台積電待幾年後走人？會後悔太晚走嗎」，貼文一出，也有過來人分享自身經歷。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 10:38:51
該名網友在PTT發文，表示台積電現在幾乎是台灣最夯的公司之一，而台積電的特色就是錢多、高壓等，「應該很少人會說台積電很輕鬆，拿到錢，身體家庭也需要顧」，因此好奇發問「你在GG待幾年後走人? 會後悔太晚走嗎? 之後有沒有更好？還是覺得太早走應該要留下」？
貼文一出，引起廣泛討論；對此，也有一名過來人揭開自身經歷，他表示自己大約10年前在台積電工作，下班沒看過太陽，下雨分不清雨水還淚水，真的邊做邊罵。一直猶豫要不要離開，評估後。無專業的工作待久就出不去了，決定跳槽到專攻電子材料的日商。
豈料，跳槽後不僅每天工作不到八小時，生活也愈來愈多采多姿，除了交女友，還當了房東、學習新投資。目前36歲，已經是部門經理，年收250萬，雖然職位跟台積電比，薪水真的差很多，「但日商穩定調薪4%和終身雇用制，我很確定自己會快樂的做到退休，但在GG，我不知道自己什麼時候會陣亡」。
貼文一出，掀起熱議，「推，這樣才是人生，不要再被一生一次給洗腦」、「9年就能變部經理還真強」、「我也過著類似原PO的生活，剛好搭上公司起飛的時候」、「恭喜，除了實力外，還要配合運氣」。（編輯：郭佩蓉）