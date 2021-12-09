台積電很操卻離不開？過來人揭「跳槽血淚史」　結局超神

有「護國神山」之稱的台積電（ 2330 ）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，讓許多人搶進，不過高工時、壓力的工作環境卻也令人卻步；

對此，就有網友發問「在台積電待幾年後走人？會後悔太晚走嗎」，貼文一出，也有過來人分享自身經歷。

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該名網友在 PTT 發文，表示台積電現在幾乎是台灣最夯的公司之一，而台積電的特色就是錢多、高壓等，「應該很少人會說台積電很輕鬆，拿到錢，身體家庭也需要顧」，因此好奇發問「你在 GG 待幾年後走人 ? 會後悔太晚走嗎 ? 之後有沒有更好？還是覺得太早走應該要留下」？

▲網友發問「在台積電待幾年後走人？會後悔太晚走嗎」，貼文一出，也有過來人分享自身經歷。（圖／NOWnews資料照片）

貼文一出，引起廣泛討論；對此，也有一名過來人揭開自身經歷，他表示自己大約 10 年前在台積電工作，下班沒看過太陽， 下雨分不清雨水還淚水 ， 真的邊做邊罵。一直猶豫要不要離開 ， 評估後。無專業的工作待久就出不去了 ， 決定跳槽 到專攻電子材料的日商。

豈料，跳槽後不僅每天工作不到八小時，生活也愈來愈多采多姿，除了交女友，還當了房東 、學習新投資。 目前36歲，已經是部門經理，年收250萬，雖然 職位跟台積電比，薪水真的差很多， 「 但日商穩定調薪4%和終身雇用制，我很確定自己會快樂的做到退休 ，但在GG，我不知道自己什麼時候會陣亡 」 。