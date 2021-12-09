《華燈初上》真實版上演！5年閨密狠搶男友 她心碎休學
情侶在一起最重要的就是互相信任，但對感情不忠，劈腿的事件仍層出不窮，對此，就有一名女網友表示，認識了五年的閨密，竟然瞞著她與男友偷約會，讓得知此事的她無法接受，甚至到學校辦休學，貼文一出，網友全看傻，還有人直呼根本是《華燈初上》真實版。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 11:27:47
該名女網友在社群平台Dcard上以「五年閨密與男友」發文，表示她與男友、閨密和閨密男友是五專同學，現在一起上二技，４人也經常出遊，但後來閨密和閨密男友分手了，原PO最近也和男友吵架，快2個月沒有見面。
原PO說，男友在9月底跟她提了分手，當時閨密還一直安慰她，豈料事後她發現，閨密當時就和男友在一起，他們倆隔天甚至還和原PO男友的朋友們一起到宜蘭玩，讓她超級傻眼，「當初畢業後說好一起讀大學，才讀同一間的，現在分手了又同班，還要看閨密跟他在那邊裝模作樣，我說我要休學了，也跟我媽討論過了，我心好痛」。
後來，原PO實在是忍無可忍，和閨密攤牌後，竟遭已讀不回，密男友想討說法，對方也只回應「你不是都知道了幹嘛一定要我說」，讓她心痛至極，「這五年來，我把妳當閨蜜，妳辜負我對妳的好，所有的一切、你的作為，我這輩子都不會原諒妳，妳既然那麼想要他，拿去，我不要了，祝你們幸福」。
貼文一出，網友全看傻，「這是在演華燈初上嗎」、「不要休學，人生是你的，未來也是你的，為了他們放棄太可惜了」、「那個閨密不要臉天下無敵耶」、「閨密=男友也歸me」、「事實證明不要把另一半介紹給過於親密的朋友身上，免得劈腿」。（編輯：郭佩蓉）