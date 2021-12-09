戒指戴對能「開運招貴人」！祕法曝：戴這指事業運秒爆棚

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【不同手指的開運意義】
戴大拇指：增加權勢丶官運丶創業運
大拇指代表權利。
古代的國王丶富商，大多喜歡戴金或玉的戒指在大拇指上，頗有金貴丶炫富的意味。這樣的戒指戴法，適合想要步步高昇的人，踢走頑固主管，但要小心別被同事和上司識破，意圖顯露反而難以成功。
適合的材質：黃金丶翡翠玉石。
戴食指：增加行動力丶考試丶事業運
食指代表行動力，許多手部動作都需食指配合。
若是想在課業或是事業上有一番作為的人，可把戒指戴在食指上，把行動力引導出來。但要注意投入工作之餘，別忘記多與家人丶情人互動。
適合的材質：鈦晶丶石榴石。
戴中指：增自信丶責任感丶健康丶家運
中指代表自我的認同度，國際上戒指戴在左手中指也代表已婚。
若是比較沒有自信的人，或是做事容易懶懶的丶常半途而廢，也可以把戒指戴在中指，增強自我認同感。若想全面開運，也可戴中指，能量會集中發揮。
適合的材質：黃水晶丶鑽石丶鈦晶。
戴無名指：增加桃花與婚姻運丶愛情運
無名指代表愛情運。國際上戒指戴在左手無名指，代表你已訂婚。
小夥伴都很關心的桃花運，想認識新對象，就把戒指戴到無名指。戴無名指也可增進人緣，增加愛情溫度。
適合的材質：粉晶丶紅紋石丶彩色璧璽。
戴小指：增智慧丶貴人運丶防小人
小指代表靈巧丶智慧與福氣。國際上戒指戴小指，代表現在單身中。
一般向人約定的打勾勾，也是使用小指，因此也有守護承諾的意義。想變得成熟丶運氣轉順，就把戒指戴小指。
適合的材質：璧璽丶黃金。（編輯：郭佩蓉）
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