COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

戒指戴對能「開運招貴人」！祕法曝：戴這指事業運秒爆棚

▲你也有戴戒指的習慣？但戴在哪隻手才好？怎麼戴才能開運招貴人？塔羅牌艾菲爾老師分享了「開運戒指丶旺夫碧璽」配戴法。（示意圖／取自 pixabay ）
▲你也有戴戒指的習慣？但戴在哪隻手才好？怎麼戴才能開運招貴人？塔羅牌艾菲爾老師分享了「開運戒指丶旺夫碧璽」配戴法。（示意圖／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-12-09 11:56:39｜2021-12-09 11:58:24

相信不少人有佩戴戒指的習慣，不過要戴在哪隻手才好？怎麼戴才能開運招貴人？對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享了「開運戒指丶旺夫碧璽」配戴法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
老師說，這其實就跟水晶的佩戴一樣，左手進丶右手出，若想引進正面能量，請戴在左手。想排除負面能量，請戴在右手。帶尾戒則能防小人丶招來貴人，不同的手指佩戴方式，在世界各地的慣例上，也會有不同的意義，帶來不同好運。

▲你也有戴戒指的習慣？但戴在哪隻手才好？怎麼戴才能開運招貴人？塔羅牌艾菲爾老師分享了「開運戒指丶旺夫碧璽」配戴法。（示意圖／取自unsplash）
▲你也有戴戒指的習慣？但戴在哪隻手才好？怎麼戴才能開運招貴人？塔羅牌艾菲爾老師分享了「開運戒指丶旺夫碧璽」配戴法。（示意圖／取自unsplash）
【不同手指的開運意義】

戴大拇指：增加權勢丶官運丶創業運

大拇指代表權利。

古代的國王丶富商，大多喜歡戴金或玉的戒指在大拇指上，頗有金貴丶炫富的意味。這樣的戒指戴法，適合想要步步高昇的人，踢走頑固主管，但要小心別被同事和上司識破，意圖顯露反而難以成功。

適合的材質：黃金丶翡翠玉石。

戴食指：增加行動力丶考試丶事業運

食指代表行動力，許多手部動作都需食指配合。

若是想在課業或是事業上有一番作為的人，可把戒指戴在食指上，把行動力引導出來。但要注意投入工作之餘，別忘記多與家人丶情人互動。

適合的材質：鈦晶丶石榴石。

戴中指：增自信丶責任感丶健康丶家運

中指代表自我的認同度，國際上戒指戴在左手中指也代表已婚。

若是比較沒有自信的人，或是做事容易懶懶的丶常半途而廢，也可以把戒指戴在中指，增強自我認同感。若想全面開運，也可戴中指，能量會集中發揮。

適合的材質：黃水晶丶鑽石丶鈦晶。

戴無名指：增加桃花與婚姻運丶愛情運

無名指代表愛情運。國際上戒指戴在左手無名指，代表你已訂婚。

小夥伴都很關心的桃花運，想認識新對象，就把戒指戴到無名指。戴無名指也可增進人緣，增加愛情溫度。

適合的材質：粉晶丶紅紋石丶彩色璧璽。

戴小指：增智慧丶貴人運丶防小人

小指代表靈巧丶智慧與福氣。國際上戒指戴小指，代表現在單身中。

一般向人約定的打勾勾，也是使用小指，因此也有守護承諾的意義。想變得成熟丶運氣轉順，就把戒指戴小指。

適合的材質：璧璽丶黃金。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.82%62.18%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀