雙北買房太難？「移動豪宅」爆紅瘋傳 水電全包50萬有找
現在房價居高不下，不少年輕人苦嘆「一輩子不吃不喝都買不起」，但現在，竟然有房屋業者做出一款「移動豪宅」，整間7坪大小，走的是極簡奢華風格，每一間售價49.5萬元，在網路上瞬間爆紅，許多網友直呼「走啊！看房了」、「等什麼啊？千載難逢好機會」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 12:56:57
一名網友在臉書社團「大台北租屋網房東盡量PO」貼文指出「高房價時代，創造底價豪宅，基本款型49.5萬，不含內部裝潢，近7坪」只見貼出的照片，一間7坪大的屋子靠4個角固定在土地上，造型以灰色牆面為主，但說到底，實際上就是一間一間的貨櫃屋，僅是裝潢設計別出心裁。
實際開箱內部照片，浴室的設計別有用心，整體選用大理石紋風格，灰、黑、白三色為主調，且小小7坪還能做出乾濕分離，如果不從外觀上看，內部還以為真的是來到豪宅。原PO也在貼文解釋「這間房子其實叫做鋼骨結構H重型鋼構屋，和一般的貨櫃屋不同，坪數更大且結構更穩固，含有水電管線，買家可以請吊車來把房子移動到自家土地，或是租來的空地」。
貼文一出，網友紛紛回應「雙北置產不是夢了.....」、「那不就等於還要再租地嗎？」、「房子從來都不是問題啊，重點是土地啊....」、「這棟移到信義區一樣破百萬啊，土地這麼貴」、「ㄜ...我買得起欸，買一棟回台南放好了，租大學生」、「我小琉球有地，買這個過去發展好了」、「這含內部裝潢大概80萬，感覺可以置產欸」。（編輯：張嘉哲）