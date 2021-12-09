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台灣洋芋片霸主是？老饕喊「4款」強到沒對手：一次買6包

▲網友好奇「最好吃的洋芋片」是哪款，貼文一出，老饕也喊出4款，強到沒對手。（示意圖／取自unsplash）
▲網友好奇「最好吃的洋芋片」是哪款，貼文一出，老饕也喊出4款，強到沒對手。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-09 13:15:27

口感酥脆、選擇豐富的洋芋片是不少人嘴饞最愛的零食之一，尤其一口咬下時的滿足感，實在讓人難以抵擋誘惑，一片接著一片；對此，就有網友好奇「最好吃的洋芋片」是哪款，貼文一出，老饕也喊出4包，並大讚是近五年來最好吃的。

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該名網友在PTT以「哪款洋芋片最頂」為題發文，表示雖然台灣的洋芋片幾乎都是空氣包，但還是嘴饞的好選項，因此好奇在文末發問「請問哪款洋芋片是最頂的? 可樂果嗎? 還是乖乖」？

▲網友好奇「最好吃的洋芋片」是哪款，貼文一出，老饕也喊出4款，強到沒對手。（示意圖，與內文無關／取自Unsplash）
▲網友好奇「最好吃的洋芋片」是哪款，貼文一出，老饕也喊出4款，強到沒對手。（示意圖，與內文無關／取自Unsplash）
貼文一出，「湖池屋卡拉姆久」、「卡迪那牛排口味」、「華元蚵仔煎」、和「樂事原味」受到最多老饕推薦，「應該是卡拉姆久那個，是近五年前最頂！我去大賣場給它買六包大的吃到膩」、「卡迪那牛排」、「卡迪那、蚵仔煎」、「樂事，美國經典原味」、「樂事最好吃」、「樂事原味、湖池屋厚片辣味、卡迪那牛排、華元蚵仔煎」。

不過，也有網友認為，「波的多，要原味的、「樂事藍罐+1」、「湖池屋，鹽味」、「ROYC巧克力洋芋片也還可以，再不油一點就完美了」、「Trader Joe’s 的火雞洋芋片」、「卡迪那香辣阿，超頂」。（編輯：郭佩蓉）

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