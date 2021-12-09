全聯到底有多強？「新功能」曝光真相 婆媽嗨了：都送我
全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地，而近日，就有網友發現全聯所使用的會員APP有新功能，讓全台的婆媽超嗨，紛紛串連留言「真的很方便！」但也意外有眼尖網友發現全聯在台灣超市市場的地位。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 13:25:37
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「最新發現，活動積分也可以轉贈了！」原來，這是全聯在10月推出的活動，分別是福利熊水果探險隊喀嚓筆積分活動以及Hello Kitty日用品積分活動，兩者都是透過消費滿額就能獲得點數，一定點數後就能換購商品，而原本點數只限帳戶本人使用，現在也開放轉贈給親朋好友。
貼文一出，網友紛紛回應「喀嚓筆還欠3點，有善心人士願意轉讓嗎？」、「竟然可以轉讓了！喀擦筆缺8點....有人有多的嗎？」、「求5點KT！拜託拜託！」、「還想說應該換不到了，突然可以轉讓！求KT8點啊」、「徵求kitty點數12點，謝謝」、「德政啊！終於開放轉讓」、「跪求kt點數12點！感謝」、「求不要的喀擦筆點數，不要的都送我」。
就這樣，好康道相報，全台灣婆媽開始交換點數，留言區也有不少人成功轉換，但也有眼尖網友發現「滿一百才能集一點....活動才兩個月，有人有好幾百點....」、「看了大家的點數＝＝消費力真是驚人」，而記者實際瀏覽留言區，確實有不少神人在全聯消費金額之高「我還有188點喀擦筆，誰需要？」、「喀嚓筆145，需要的私訊」，在全聯新功能推出之際，顯見多數婆媽在全聯消費力超高，也意外成為亮點。（編輯：張嘉哲）