住台北1年花多少錢？北漂哥曝「真實數字」 網驚：太省
在這個「萬物皆漲，唯獨薪水不漲」的年代，生活實屬不易，尤其是在都市的民眾，會來得更有感。對此，就有名北漂的網友透露自己在台北生活多年，一年生活費共花40萬，而他也貼出自己的詳細開銷，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 14:51:39
該名網友在PTT以「台北生活費一年40萬正常嗎」為題發文，表示自己已在台北生活多年，今年想說來記個帳，對自己的生活費做個總體檢。
原PO透露自己的開銷，每月開銷大致上分成房租、通勤、飲食和娛樂；每月房租1萬元；平常多搭大眾運輸上班，只有下雨天搭Uber上班，回中部老家搭高鐵，出去玩有需要就租車。
飲食方面沒特別節制；偶爾看場電影，沒買什麼奢侈品，「一年下來生活費40萬左右，算正常嗎，沒辦法再省了吧，只能想辦法賺更多錢嗎」？
原PO也貼出自己的記帳明細，從圖中來看，最大支出是房租，佔了32%；其次為飲食，約22%；交通則是12%左右，其他像是日用品佔比5.4%，稅則是7.6%。
貼文一出，掀起熱議，「正常吧，算很省了」、「你好節儉」、「算省了，台北餐廳隨便吃都五百上下」、「你算超省了，真的」、「我新竹生活費加房租就快50萬了，台北40萬怎活？」、「這花費太省了，真的不必這樣，生活品質沒了，只是求生存活著」、「台北這樣太少了啦」。（編輯：郭佩蓉）