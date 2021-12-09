公務員工作超級爽？他揭「暗黑真相」痛批：根本國家奴隸
不少人畢業後，對於未來的工作規劃仍然沒有頭緒，因此會選擇去拼公務員考試，希望能求個鐵飯碗；不過，近日就有網友出面反駁「公務員都很閒」的說法，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 15:09:28
該名網友在PTT以「很多人以為公務人員很閒？？」為題發文，表示他很多朋友都認為公務員很閒，但事實根本就不是如此，「平時加班加到爆的一堆人，昨天聽到同事11點下班，假還根本休不完都拿去做公益了，有時候假日甚至還要出來上班」。
原PO接著說，就算假日上班，也不一定可以請加班，而加班費又少得可憐，讓他不禁直呼「公務人員不就只是在當國家的奴隸而已？結果還很多人以為公務人員很爽很閒，為什麼會這樣子啊，有沒有八卦」？
貼文一出，網友全吵翻，有些人認為，「昨天去支援CDC，一年多每天都要上班上到十點，真的無法想像」、「朋友說加班費如果機關經費不足也沒得報，所以不是你想報就有得報，最多給你休不到的補休...覺得很慘」、「我聽過的年輕基層都瘋狂加班，加班費有上限，不能全報，剩下的都做功德，週末還要出來」、「真的苦命的一堆」。
但也有網友表示，「老屁股很閒阿，上班都在抓寶」、「認識的都頗閒，你中籤王吧」、「我認識的都很閒啊」、「真的很閒，上次我下午去鄉公所大家在吃水果」」、「有些職缺是真的很爽沒錯」。（編輯：郭佩蓉）