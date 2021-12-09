YouTube使用人數下降？眾人曝致命缺點：都看別的平台了
YouTube產業在前幾年蓬勃發展，許多網路紅人都是從YouTube開始經營，後續更是跨足單曲、周邊、零食等，可謂是含金量超高的行業，但近幾年卻開始後繼無力，平均觀看次數也降低，對於YouTube產業下滑的狀況，網友們則紛紛指出「重點因素」，更直言現在都看別的平台了。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 19:07:11
根據原PO於《PTT》發文表示，幾年前台灣的YouTube產業達到巔峰，甚至不少小孩子的未來夢想職業是YouTuber，「畢竟YouTube影片流量大，業配多，賺得多，捧紅超多YouTuber成為網紅名人」，除了影片外，許多YouTuber更出單曲賣周邊，拍各種廣告發揮影響力。
但近幾年不知是否受疫情影響，或是Netflix等更精緻的影音娛樂平台影響，很多YouTuber的影片觀看次數、流量都降超多，影響力似乎也在下降，以台灣來說，讓原PO感到好奇，「是否整個YouTube產業是不是開始走下坡了？」
對此，網友點出幾個重大影響，市場飽合、黃標限制多、商業廣告增加「市場飽和，加上SJW（正義魔人）、黃標滿天飛」、「都是這樣啊，飽和後爛頻道變多了」、「黃標限制了大家創意」、「能做的很有限，大量重複內容」、「 群體的時間總數是固定的，中小型的頻道瓜分掉很多觀眾」、「 廣告一大堆，遲早被其他替換，然後替換的又會開始商業化，這樣輪流循環」。
而不少網友更是表示已經轉看短影片類型的平台，「YT影片有夠長，若沒特殊性看抖音就好」、「 我也喜歡抖音，yt一堆廣告，起碼抖音沒有」、「被抖音打爆啊，FB也是下滑很多」、「看Bilbli」。但也有部分觀眾持相反意見，「還是很多高黏著性受眾啊，不要低估台灣市場」、「妳用單一流量來看的我也是醉了」 （編輯：鍾怡婷）