交換禮物買啥好？眾人秒推薦「這一類」：男女都適用

再過不久就是聖誕節了，不少民眾都會與親友或是同事玩「交換禮物」的活動，希望能藉此增進感情。只是想要送禮送到心坎裡，禮物的挑選就很考驗每個人的心思，一名網友就在網路尋求大家給意見，貼文一出立刻引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 20:00:42
原PO在《PTT-WomenTalk》發文「交換禮物求建議」，表示即將與親友玩交換禮物，對象年齡層從25到35歲、男女都有，禮物的價格預算約$500左右。該原PO原先在網路上訂了一組羽毛筆七件組禮盒，但擔心來不及到貨，因此臨時決定再準備一備用禮物。而原PO列出5項選擇的備案，分別是：「1. USB迷你筋膜槍（$555）」、「2. U型肩頸按摩枕（$499）」、「3. 咖啡手沖壺三件組（$499）」、「4. 快煮鍋（$520）」以及「5. 星X克點心禮盒（現場挑選）」，由於這些都是原PO目前找到、也是自己會想要收到的禮物，但有一點選擇障礙，因此想請益大家哪一種禮物最好？
貼文一出，立刻吸引不少網友紛紛表達意見，其中最多人選擇U型肩頸按摩枕與USB迷你筋膜槍：「推肩頸按摩枕，大家喜好不一定相同，但痠痛人人都經歷過」、「1、2按摩類的，我是想說萬一我自己抽到還可以自用」、「1、2感覺比較不挑人～」、「1或2感覺都很實用，男女都可以」、「1、2 推…」、「1、2按摩的」。
另外也有人推薦：「我是送擴香瓶 ，接受度我覺得滿高的」、「5或者大賣場超市禮券」、「禮券感覺可以納入考慮」、「小米體重計」、「藍芽耳機」、「應該只有點心會想要，但要好吃的」、「快煮鍋感覺不錯」、「500塊香油錢求來的護身符」、「胚芽米，都真空包裝好裝飾包裝又好拿…」。（編輯：陳珮瑜）