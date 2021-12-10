買雞送米酒！家樂福推「優質古早雞」 目標年銷量增5成
近年來各大通路都在主打自有品牌，家樂福從生鮮、甜食到乾貨等，不斷增加自有品牌品項，全聯也推出咖啡、甜點等自有品牌，並且尋求異業聯名，美廉社也推出各類自有品牌產品，各大通路都希望自有品牌能夠提高銷量、增加市占率。家樂福近期主打「台灣週」，祭出買嚴選雞肉贈送米酒，希望刺激買氣，進一步帶動整體自有品牌雞肉產品年銷售量提升至少50％。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-10 10:17:44
家樂福觀察台灣消費者對於生鮮的品質要求日益提升，引進法國總公司的嚴選生鮮系統，以「在地風土、食物風味、商品價值、環境永續、食品安全」等五大項目作為嚴選生鮮標準，在歷時超過10年的輔導轉型，與雞農方立諺、方健祐兩兄弟、大成、卜美共同推出家樂福嚴選雞肉，要推廣台灣優質古早雞，目前家樂福自有品牌雞肉每週銷量大約600隻，預計簽署備忘錄後，可以帶動整體自有品牌雞肉產品年銷售量提升至少50％。
家樂福近期推行「台灣週」，打出買嚴選雞肉贈送米酒，希望刺激買氣。家樂福自有品牌經理Coco也提到，目前家樂福自有品牌已經有多達2000多個品項，自有品牌佔比大約15%，展望明年上半年，目標希望自有品牌佔比可以至少提升2成。
家樂福嚴選的標章，強化了風味測試與價格管理，至今在台灣在地已經推出包含豬肉、雞肉、雞蛋、台東米、台南虱目魚、屏東檸檬、愛文芒果等生鮮產品，相關商品從源頭產地就開始把關，以優質古早雞為例，包含雞隻的安全活動跑道、雞隻的夜間休息區域設計，飼料也以全素配方、水源運用山泉水等，層層把關、嚴選。