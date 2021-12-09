三花貓胯下驚見巨大「直條物」！網一看笑噴：自嘆不如了
這氣勢太驚人！日本有一名飼主養了4隻貓咪，為了記錄愛貓們的生活日常，特地開設IG與推特帳號，幾乎每天都會與網友分享貓咪們可愛又有趣的一面。不過其中一隻三花貓似乎有一些「過人之處」，日前飼主曬了牠的對比照，網友看了都笑說：「要自嘆不如了」，究竟是看見什麼呢？
編輯中心/綜合報導
2021-12-09 23:21:12
原來照片中的主角是目前8歲的三花貓「小櫻（サクラ）」，當推主一家人收編牠時，牠還只是個幾個月大的孩子，與美短貓前輩「佐助（サスケ）」特別要好。不過隨著年紀漸漸長大，小櫻消瘦的身體變得相當圓潤，但原本圓滾滾的眼神卻變得「有些殺氣」，讓推主忍不住懷疑這幾年到底發生了什麼事？不過讓推主最意外的，還不只是這樣……
某天推主看見小櫻以大叔坐姿倚靠在沙發上，露出白肥軟的肚子，但是讓人驚訝的，卻是牠豎起尾巴直直地往天花板延伸，看起來就像是胯下長了巨大的「直條物」一樣，而根據推主Mifuyu表示，小櫻有時候會這樣挺著尾巴一段時間，但始終沒人知道牠到底為何要那樣做！
推主將照片分享在網路上，果然吸引許多網友笑噴留言：「好巨大，我是說尾巴」、「這應該不會被黃標」、「很有生命力的尾巴」、「我都自嘆不如了」、「牠的眼神跟尾巴一樣殺」、「好想知道牠吃了什麼可以這麼挺（喂）」。（編輯：陳珮瑜）